Видео опубликовано на YouTube-канале “Новости Харькова”.
Кернес сказал, что у Украины нет своей программы борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
“Но мы копируем то, что творится в Италии, Германии, Франции, Испании… У нас украинской программы борьбы с коронавирусом нет. Такой, как была в Китае”, – считает мэр.
Кто-то из депутатов выкрикнул из зала, что в Италии метро не закрывали.
“В Италии работает и метро, в Италии работают и трамваи, в все в Италии работает. Но только там уже никто не ездит, кажется. Там одни трупики уже”, – сказал городской голова Харькова.
Напомним, с 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) в более чем 200 человек, а также ограничения авиасообщения.
Кроме того, 16 марта Кабинет Министров принял решение на время карантина остановить работу метро во всех городах, а также прекратить перевозки между областями и городами Украины.
- 8 марта в Италии на карантин закрыли северные регионы, а это более 16 млн жителей страны.