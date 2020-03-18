Во время работы внеочередной сессии Харьковского горсовета городской глава Харькова Геннадий Кернес, комментируя решение Кабмина о закрытии метро, привел в пример сложившуюся в Италии ситуацию.

Видео опубликовано на YouTube-канале “Новости Харькова”.

Кернес сказал, что у Украины нет своей программы борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

“Но мы копируем то, что творится в Италии, Германии, Франции, Испании… У нас украинской программы борьбы с коронавирусом нет. Такой, как была в Китае”, – считает мэр.

Кто-то из депутатов выкрикнул из зала, что в Италии метро не закрывали.

“В Италии работает и метро, в Италии работают и трамваи, в все в Италии работает. Но только там уже никто не ездит, кажется. Там одни трупики уже”, – сказал городской голова Харькова.

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Напомним, с 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) в более чем 200 человек, а также ограничения авиасообщения.

Кроме того, 16 марта Кабинет Министров принял решение на время карантина остановить работу метро во всех городах, а также прекратить перевозки между областями и городами Украины.