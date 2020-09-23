Действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса официально выдвинули кандидатом на должность харьковского городского головы на предстоящих местных выборах, назначенных на 25 октября.

Об этом сообщает “Суспильне”.

Выдвижение произошло на конференции партии “Блок Кернеса-Успешный Харьков”.

Стоит отметить, что сам Кернес сейчас находится на лечении в Германии, поэтому на конференции не присутствовал.

“Я прошу вас поддержать кандидатуру Кернеса Геннадия Адольфовича на пост Харьковского городского головы на этих выборах”, – сказал первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов, обращаясь к участникам партконференции, сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

Кернес был избран кандидатом на безальтернативной основе. За него проголосовали единогласно.

Он также возглавил список кандидатов в депутаты горсовета от “Блока Кернеса-Успешный Харьков”.

На конференции была утверждена предвыборная программа партии.

Общаясь с журналистами, Терехов выразил уверенность, что Кернес, который проходит лечение в берлинской клинике “Шарите”, в ближайшее время вернется в Харьков.

“Его жизнедеятельности ничто не угрожает. Сегодня он проходит курс реабилитации в связи с болезнью и в ближайшее время, я уверен, вернется в город Харьков”, – сказал Терехов, которого цитирует “Интерфакс-Украина”.

Ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.

Стоит отметить, что кандидаты в мэры должны подать заявление до 24 сентября. Но при этом документы может подать партия (учитывая отсутствие Кернеса в Украине).

Как объяснила в комментарии #Буквам руководитель ОПОРЫ Ольга Айвазовская, “подает кандидатуру партия, которая выдвигает, но должно быть написано заявление о согласии баллотироваться”.

“Поскольку он идет от партии, то и документы может подавать партия. У “Блока Кернеса – Успешный Харьков” нет другого кандидата, кроме Геннадия Кернеса”, — ответил на вопрос #Букв о баллотировании Кернеса директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.