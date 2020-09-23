Об этом сообщает “Суспильне”.
Выдвижение произошло на конференции партии “Блок Кернеса-Успешный Харьков”.
Стоит отметить, что сам Кернес сейчас находится на лечении в Германии, поэтому на конференции не присутствовал.
“Я прошу вас поддержать кандидатуру Кернеса Геннадия Адольфовича на пост Харьковского городского головы на этих выборах”, – сказал первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов, обращаясь к участникам партконференции, сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.
Кернес был избран кандидатом на безальтернативной основе. За него проголосовали единогласно.
Он также возглавил список кандидатов в депутаты горсовета от “Блока Кернеса-Успешный Харьков”.
На конференции была утверждена предвыборная программа партии.
Общаясь с журналистами, Терехов выразил уверенность, что Кернес, который проходит лечение в берлинской клинике “Шарите”, в ближайшее время вернется в Харьков.
“Его жизнедеятельности ничто не угрожает. Сегодня он проходит курс реабилитации в связи с болезнью и в ближайшее время, я уверен, вернется в город Харьков”, – сказал Терехов, которого цитирует “Интерфакс-Украина”.
Ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.
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Стоит отметить, что кандидаты в мэры должны подать заявление до 24 сентября. Но при этом документы может подать партия (учитывая отсутствие Кернеса в Украине).
Как объяснила в комментарии #Буквам руководитель ОПОРЫ Ольга Айвазовская, “подает кандидатуру партия, которая выдвигает, но должно быть написано заявление о согласии баллотироваться”.
“Поскольку он идет от партии, то и документы может подавать партия. У “Блока Кернеса – Успешный Харьков” нет другого кандидата, кроме Геннадия Кернеса”, — ответил на вопрос #Букв о баллотировании Кернеса директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.
- 17 сентября стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес, который заболел коронавирусом, улетел на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. Отмечалось, что Кернес проходит лечение в реанимационном отделении клиники в палате интенсивной терапии. Он в сознании.
- В Харьковской горсовете заявляли, что Геннадий Кернес остается кандидатом на пост мэра от блока “Успешный Харьков”.