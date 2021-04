Такое заявление она сделала во время музыкального телешоу “American Idol”, информирует издание People.

Так, комментируя выступление одной из участниц шоу – Кассандры Коулман – 36-летняя звезда призналась, что после рождения дочери у нее ни на что не хватает времени.

“Ваш голос – это духовный опыт… Как у новоиспеченной матери, у меня не так много времени, поэтому я перестала брить ноги. Но пока ты пела, волосы на моих ногах выросли на полтора дюйма (примерно 3,8 см – ред.). Мурашки по всему телу! Это было удивительно”, – обратилась Кэти Перри к участнице.

В качестве доказательства своих слов певица забросила ноги на стол, чтобы они попали в фокус камеры.

Другой судья шоу Люк Брайан подтвердил наличие волос у певицы. “На ее ногах действительно волосы”, – заявил он.

Впоследствии Перри опубликовала шуточный пост в Twitter на эту тему.

An actual live look at my leg hair while I hear @casscoleman sing #AmericanIdol pic.twitter.com/RPn2gtvzhZ

— KATY PERRY (@katyperry) April 5, 2021