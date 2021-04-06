Такое заявление она сделала во время музыкального телешоу “American Idol”, информирует издание People.
Так, комментируя выступление одной из участниц шоу – Кассандры Коулман – 36-летняя звезда призналась, что после рождения дочери у нее ни на что не хватает времени.
“Ваш голос – это духовный опыт… Как у новоиспеченной матери, у меня не так много времени, поэтому я перестала брить ноги. Но пока ты пела, волосы на моих ногах выросли на полтора дюйма (примерно 3,8 см – ред.). Мурашки по всему телу! Это было удивительно”, – обратилась Кэти Перри к участнице.
В качестве доказательства своих слов певица забросила ноги на стол, чтобы они попали в фокус камеры.
Другой судья шоу Люк Брайан подтвердил наличие волос у певицы. “На ее ногах действительно волосы”, – заявил он.
Впоследствии Перри опубликовала шуточный пост в Twitter на эту тему.
An actual live look at my leg hair while I hear @casscoleman sing #AmericanIdol pic.twitter.com/RPn2gtvzhZ
— KATY PERRY (@katyperry) April 5, 2021
Как известно, певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум стали родителями в августе прошлого года. У них родилась дочь Дейзи Дав Блум.
“Материнство заставляет вас чувствовать себя сильными, но одновременно заставляет вас чувствовать себя уязвимыми”, – отмечала певица, комментируя рождение ребенка.
Перри также заявляла, что дочь изменила ее жизнь и продолжает это делать, информирует телеканал Fox News.
“Я думаю, ты понимаешь, что когда становишься мамой… ты просто должна сосредоточиться на том, чтобы быть мамой”, – отмечала она.
Перри подчеркивала, что быть мамой – “это лучшая работа в мире”, а другие вещи “отпадают”.
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