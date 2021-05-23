Кевін Спейсі отримав свою першу роль у кіно після того, як майже чотири роки тому проти нього спливли звинувачення у сексуальному насильстві.

Про це повідомляє телеканал ABC News з посиланням на творців фільму.

Італійський фільм під назвою “L’uomo Che Disegno Dio”, або “Людина, яка намалював Бога”, буде знімати Франко Неро разом з дружиною Ванессою Редгрейв.

Знімання будуть проходити в Італії.

“Я дуже радий, що Кевін погодився зніматися в моєму фільмі. Я вважаю його великим актором і не можу дочекатися початку фільму”, – сказав Неро ABC News.

Спейсі нову роль не коментує.

В останні роки актор, володар двох “Оскарів”, стикнувся з численними звинуваченнями та судовими позовами через можливі сексуальні домагання.

Як відомо, в 2017 році актор Ентоні Репп публічно звинуватив Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях. Він стверджував, що це сталося в 1986 році на вечірці, коли йому було 14 років.

Згодом Спейсі звинуватили в домаганнях й інші чоловіки. Проти актора були подані кілька позовів.

До суду дійшла одна зі справ: про те, що в 2016 році Спейсі чіплявся до 18-річного юнака в ресторані. У 2019 році цю справу припинили, з актора зняли звинувачення в сексуальних домаганнях.

Всі ці події призвели до того, що кар’єра актора була фактично зруйнована. Спейсі зняли з головної ролі в серіалі “Картковий будинок”. Сцени з актором вирізали з фільму “Всі гроші світу”. Крім того, актора позбавили премії “Еммі”.

Спейсі перестав зніматися у фільмах і телешоу.