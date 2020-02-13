Об этом сообщает издание Business Insider.

Оригинальная обувь была представлена на неделе моды в Нью-Йорке (США). Принт сабо напоминает фирменную жареную курицу KFC (Kentucky Fried Chicken).

Кроме того, на обуви размещены декоративные куриные ножки с соответствующим ароматизатором.

В компании Kentucky Fried Chicken отметили, что новые сабо “сочетают уникальный вид всемирно известной курицы и фирменной корзины KFC с несравненным удобством и стилем Crocs”.

В Crocs, в свою очередь, подчеркнули, что “в восторге” от партнерства с KFC, “которое предлагает поклонникам невероятно смешной и модный взгляд на наши классические сабо”.

Купить обувь можно будет весной 2020 года на сайте Crocs за 60 долларов.

Фото: businessinsider.com

 

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Breaking the internet with @papermagazine and @kfc. It’s called deep fried fashion. #KFCCrocs

Публикация от Crocs Shoes (@crocs)

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