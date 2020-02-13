Об этом сообщает издание Business Insider.
Оригинальная обувь была представлена на неделе моды в Нью-Йорке (США). Принт сабо напоминает фирменную жареную курицу KFC (Kentucky Fried Chicken).
Кроме того, на обуви размещены декоративные куриные ножки с соответствующим ароматизатором.
Introducing the official Kentucky Fried Chicken licensed proprietary footwear made in collaboration with @crocs. Do not eat. Coming Spring 2020. (https://t.co/oYeRikX5lX) pic.twitter.com/bAlyBbwMOX
— KFC (@kfc) February 12, 2020
В компании Kentucky Fried Chicken отметили, что новые сабо “сочетают уникальный вид всемирно известной курицы и фирменной корзины KFC с несравненным удобством и стилем Crocs”.
В Crocs, в свою очередь, подчеркнули, что “в восторге” от партнерства с KFC, “которое предлагает поклонникам невероятно смешной и модный взгляд на наши классические сабо”.
Купить обувь можно будет весной 2020 года на сайте Crocs за 60 долларов.
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Breaking the internet with @papermagazine and @kfc. It’s called deep fried fashion. #KFCCrocs
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