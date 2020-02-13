Международная сеть ресторанов общественного питания KFC и бренд обуви Crocs создали сабо с запахом жареной курицы.

Об этом сообщает издание Business Insider.

Оригинальная обувь была представлена на неделе моды в Нью-Йорке (США). Принт сабо напоминает фирменную жареную курицу KFC (Kentucky Fried Chicken).

Кроме того, на обуви размещены декоративные куриные ножки с соответствующим ароматизатором.

Introducing the official Kentucky Fried Chicken licensed proprietary footwear made in collaboration with @crocs. Do not eat. Coming Spring 2020. (https://t.co/oYeRikX5lX) pic.twitter.com/bAlyBbwMOX — KFC (@kfc) February 12, 2020

В компании Kentucky Fried Chicken отметили, что новые сабо “сочетают уникальный вид всемирно известной курицы и фирменной корзины KFC с несравненным удобством и стилем Crocs”.

В Crocs, в свою очередь, подчеркнули, что “в восторге” от партнерства с KFC, “которое предлагает поклонникам невероятно смешной и модный взгляд на наши классические сабо”.

Купить обувь можно будет весной 2020 года на сайте Crocs за 60 долларов.