Об этом сообщает издание Business Insider.

Оригинальная обувь была представлена на неделе моды в Нью-Йорке (США). Принт сабо напоминает фирменную жареную курицу KFC (Kentucky Fried Chicken).

Кроме того, на обуви размещены декоративные куриные ножки с соответствующим ароматизатором.

Introducing the official Kentucky Fried Chicken licensed proprietary footwear made in collaboration with @crocs. Do not eat. Coming Spring 2020. (https://t.co/oYeRikX5lX) pic.twitter.com/bAlyBbwMOX

— KFC (@kfc) February 12, 2020