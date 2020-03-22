Киевская городская государственная администрация (КГГА) обнародовала схемы маршрутов общественного транспорта, который продолжит работу во время карантина.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

В общественный транспорт будут пускать только по спецпропускам и документам, удостоверяющим личность.

Кроме того, в каждом автобусе, троллейбусе или трамвае должны будут находиться минимум два сотрудника полиции и один сотрудник муниципальной стражи. Они будут проверять наличие специального билета, документов и маски.

Автобусные маршруты:

№ 56-Д “Просп.Палладина – ст. м. “Лыбедская”;

№ 114 “Ул. Милославская – ж/д вокзал “Центральный”;

№ 118 “Ст. м. “Черниговская” – ст. м. “Политехнический институт”;

№ 119 “Ул. Касияна – Контрактовая площадь”;

№ 220 “Ул. Тростянецкая – ул. Медовая”;

№ 500 “Ул. Северная – ж/д вокзал “Центральный”.

Троллейбусные маршруты:

№ 7 “Ул. Чернобыльская – ст. м. “Площадь Льва Толстого”;

№ 16 “Ул. Туполева – Майдан Независимости”;

№ 30 “Ул. Милославская – ул. Кадетский гай”;

№ 91-Н “Ул. Милославская – ж/д вокзал “Центральный”;

№ 92-Н “Просп. Свободы – аэропорт “Киев” им. И. Сикорского.

Трамвайные маршруты:

№ 1 “Михайловская Борщаговка – станция “Старовокзальная”;

№ 12 “Пуща-Водица – Контрактовая площадь”;

№ 14 “Просп. Отрадный – Контрактовая площадь”;

№ 16 “Ст. м. “Героев Днепра – Контрактовая площадь”;

№ 22 “Б-р Перова – завод ЖБК”;

№ 28-Д “Просп. Ватутина – ст. м. “Позняки”.