Covid-19 Украина

обновлено 25.12.2020 в 22:01

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Хакеры обманывают клиентов Ledger Wallet: что известно об афере

Фирма криптовалютного аппаратного кошелька Ledger подверглась хакерской атаке в июне этого года. Киберпреступники украли более миллиона электронных писем. Через несколько месяцев хакеры начали отправлять электронные письма клиентам и создавали фишинговые ссылки для ввода пользователями их данных.

Пятница, 25 декабря 2020, 23:01

Об этом сообщают #Буквы.

Угроза мошенничества

Хакеры Ledger, которые получили примерно миллион электронных писем клиентов и, возможно, другие данные, преследовали клиентов и якобы воровали их деньги. 29 июля 2020 года французская компания объяснила, что хакеры получили около одного миллиона электронных адресов клиентов.

Кроме того, преступники получили больше подробные данные об около 9500 клиентов: имена, адреса и номера телефонов. Ledger рекомендует клиентам “быть осторожными” и “всегда помнить о попытках фишинга злонамеренными мошенниками”. В отчете компании также написано жирным шрифтом, что Ledger “никогда не будет просить вас озвучить 24 слова вашей секретной фразы”.

Клиенты получали фишинг-письма от хакеров, и якобы несколько человек потеряли свою криптовалюту, доверившись злоумышленникам. Например, популярный биткойнер Брэд Миллс рассказал своим подписчикам в Twitter о человеке, который якобы потерял 50 тысяч долларов в криптовалюте.

“Эй, Ledger, ты должен продолжать посылать предупреждения о фишинге всем своим клиентам. Люди теряют свои сбережения из-за хакерства. Вам нужно работать лучше”, – написал Миллс.

Жалобы клиентов

Еще один пользователь в Twitter заявил, что его криптовалютний кошелек полностью опустел.

“Мой кошелек Ledger опустел после того, как я придерживался указаний в фишинг-листе, думая, что это настоящий Ledger, я не могу поверить, что повелся на это. Я закончил с криптографией”, – написал пользователь.

Другой пользователь также сообщил, что его обманули. Теперь на его счету практически нет денег.

Пока точно неизвестно, сколько месяцев работают хакеры. Однако клиенты Ledger активно сообщают о мошенничествах в соцсетях.

Хакеры прикидываются представителями Trezor

Насчитывается много публикаций в социальных сетях по этой хакерской афере. Многие пользователи заявили, что получили электронное письмо или текстовое сообщение на мобильный телефон. В тексте было указано, что их средства могут быть украдены. Мошенники ведут себя как официальная компания. Владелец криптовалюты Андреас Антонопулос написал в соцсети, что хакеры также используют торговую марку Trezor.

“Сейчас хакеры базы данных Ledger пытаются осуществить фишинг-атаку, вспоминая Trezor:”Ваш кошелек TREZ0R деактивирован. Вы обязаны пройти проверку согласно новым правилам KYC”, – написал он.

Однако Антонопулос добавил, что эта афера связана с утечкой данных Ledger и призвал игнорировать такие сообщения.

  • По информации СМИ, российские хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA).
Теги: Ledger, хакеры, афера

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