Хакеры обманывают клиентов Ledger Wallet: что известно об афере

Угроза мошенничества

Хакеры Ledger, которые получили примерно миллион электронных писем клиентов и, возможно, другие данные, преследовали клиентов и якобы воровали их деньги. 29 июля 2020 года французская компания объяснила, что хакеры получили около одного миллиона электронных адресов клиентов.

Кроме того, преступники получили больше подробные данные об около 9500 клиентов: имена, адреса и номера телефонов. Ledger рекомендует клиентам “быть осторожными” и “всегда помнить о попытках фишинга злонамеренными мошенниками”. В отчете компании также написано жирным шрифтом, что Ledger “никогда не будет просить вас озвучить 24 слова вашей секретной фразы”.

If you have a Ledger, throw it away, change your email, and move your house. A malicious third party has your detials and knows you own a hw wallet. @Ledger , what’s your plan to protect thousands of users who are now walking with a target on their back?

Клиенты получали фишинг-письма от хакеров, и якобы несколько человек потеряли свою криптовалюту, доверившись злоумышленникам. Например, популярный биткойнер Брэд Миллс рассказал своим подписчикам в Twitter о человеке, который якобы потерял 50 тысяч долларов в криптовалюте.

“Эй, Ledger, ты должен продолжать посылать предупреждения о фишинге всем своим клиентам. Люди теряют свои сбережения из-за хакерства. Вам нужно работать лучше”, – написал Миллс.

Hey @Ledger you need to keep sending phishing warnings to all of your customers!

People are losing their savings because of the hack!

Get in front of it, continually send out purposeful emails to your customers *just* about the hack!

Be a good steward! You need to do better. pic.twitter.com/AlNCMbIBST

— Brad Mills ✍️🔑 (@bradmillscan) December 9, 2020