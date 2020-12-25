Хакеры обманывают клиентов Ledger Wallet: что известно об афере

Фирма криптовалютного аппаратного кошелька Ledger подверглась хакерской атаке в июне этого года. Киберпреступники украли более миллиона электронных писем. Через несколько месяцев хакеры начали отправлять электронные письма клиентам и создавали фишинговые ссылки для ввода пользователями их данных.

Об этом сообщают #Буквы.

Угроза мошенничества

Хакеры Ledger, которые получили примерно миллион электронных писем клиентов и, возможно, другие данные, преследовали клиентов и якобы воровали их деньги. 29 июля 2020 года французская компания объяснила, что хакеры получили около одного миллиона электронных адресов клиентов.

Кроме того, преступники получили больше подробные данные об около 9500 клиентов: имена, адреса и номера телефонов. Ledger рекомендует клиентам “быть осторожными” и “всегда помнить о попытках фишинга злонамеренными мошенниками”. В отчете компании также написано жирным шрифтом, что Ledger “никогда не будет просить вас озвучить 24 слова вашей секретной фразы”.

If you have a Ledger, throw it away, change your email, and move your house. A malicious third party has your detials and knows you own a hw wallet. @Ledger, what’s your plan to protect thousands of users who are now walking with a target on their back? Phishing emails 24/7 pic.twitter.com/r9Fo0FSfPx — Craael (@TheCraael) December 9, 2020

Клиенты получали фишинг-письма от хакеров, и якобы несколько человек потеряли свою криптовалюту, доверившись злоумышленникам. Например, популярный биткойнер Брэд Миллс рассказал своим подписчикам в Twitter о человеке, который якобы потерял 50 тысяч долларов в криптовалюте.

“Эй, Ledger, ты должен продолжать посылать предупреждения о фишинге всем своим клиентам. Люди теряют свои сбережения из-за хакерства. Вам нужно работать лучше”, – написал Миллс.

Hey @Ledger you need to keep sending phishing warnings to all of your customers! People are losing their savings because of the hack! Get in front of it, continually send out purposeful emails to your customers *just* about the hack! Be a good steward! You need to do better. pic.twitter.com/AlNCMbIBST — Brad Mills ✍️🔑 (@bradmillscan) December 9, 2020

Жалобы клиентов

Еще один пользователь в Twitter заявил, что его криптовалютний кошелек полностью опустел.

“Мой кошелек Ledger опустел после того, как я придерживался указаний в фишинг-листе, думая, что это настоящий Ledger, я не могу поверить, что повелся на это. Я закончил с криптографией”, – написал пользователь.

Другой пользователь также сообщил, что его обманули. Теперь на его счету практически нет денег.

A good chunk of my #bitcoin is gone through the @ledger phishing scam. Seriously. Someone I love had access to the seed phrase, got the text warning about that our wallet was hacked and to enter seed to recover…, and entered the seed + passphrase. RIP. — Math Cannot Be Banned (@beeforbacon1) December 11, 2020

Пока точно неизвестно, сколько месяцев работают хакеры. Однако клиенты Ledger активно сообщают о мошенничествах в соцсетях.

Хакеры прикидываются представителями Trezor

Насчитывается много публикаций в социальных сетях по этой хакерской афере. Многие пользователи заявили, что получили электронное письмо или текстовое сообщение на мобильный телефон. В тексте было указано, что их средства могут быть украдены. Мошенники ведут себя как официальная компания. Владелец криптовалюты Андреас Антонопулос написал в соцсети, что хакеры также используют торговую марку Trezor.

“Сейчас хакеры базы данных Ledger пытаются осуществить фишинг-атаку, вспоминая Trezor:”Ваш кошелек TREZ0R деактивирован. Вы обязаны пройти проверку согласно новым правилам KYC”, – написал он.

Однако Антонопулос добавил, что эта афера связана с утечкой данных Ledger и призвал игнорировать такие сообщения.

PSA: The Ledger database hackers are now trying a phishing attack mentioning TREZ0R (misspelled with a zero): "Your TREZ0R Wallet has been deactivated. You are required to pass verification due to the new KYC regulations: <phishing link removed>"@Ledger@Trezor — Andreas ☮ 🌈 ⚛ ⚖ 🌐 📡 📖 📹 🔑 🛩 (@aantonop) December 12, 2020