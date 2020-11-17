Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что технические специалисты устраняют последствия действий киберпреступников. Также устанавливаются лица, причастные к несанкционированному вмешательству в работу официального сайта Николаевской ОГА.

Местные СМИ сообщают, что хакеры, в частности, разместили на сайте ОГА флаг террористической организации “ЛНР” и оставили насмешливое сообщение.

По состоянию на 14:00 веб-ресурс все еще не работает.