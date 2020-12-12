Иудеи со всего мира начали празднование важного праздника - Ханука. В 2020 году празднование происходит с 10 по 18 декабря.

#Буквы рассказывают историю и традиции этого праздника.

Когда празднуют Хануку?

Ежегодно евреи празднуют Хануку в разное время. Дело в том, что этот праздник начинается 25 числа еврейского месяца кислева. Иудеи всегда празднуют в течение восьми дней.

В 2020 году еврейский праздник Ханука приходится на период с 10 декабря до вечера 18 декабря.

История и значение Хануки

В 332 году до н.э. город Иудея перешел под власть легендарного правителя Александра Македонского. Однако от этого религиозная жизнь народа фактически не изменилась, ведь правитель не вмешивался в религиозные дела.

Однако такой тактики придерживались не все последующие правители. После смерти Македонского все кардинально изменилось – город неоднократно переходил из рук одной династии в руки другой. Каждый последующий правитель пытался установить свой порядок, особенно в религиозном плане.

Особенно радикальным был правитель Антиох Епифан, который пришел к власти в 175 году до н.э. Так, он запретил Тору и объявил соблюдения еврейских законов серьезным преступлением. О жестокости Антиоха свидетельствует и то, что он дал свое имя Иерусалиму и разграбил Храм.

Еврейский народ не выдержал притеснений и решился на восстание. Идейными вдохновителями и лидерами восстания стала семья Маккавеев. Незначительное войско повстанцев практически без оружия вытеснило армию Антиоха за пределы города. Повстанцы решили действовать небольшими отрядами. Эта тактика сработала.

Понадобилось долгих три года для того, чтобы полностью освободить Иерусалим от армии жестокого правителя. После победы евреи поднялись на Храмовую гору и нашли масло для лампад. Однако его хватило только на один день. По старинной легенде, внезапно произошло чудо – огонь в золотой меноре горел восемь дней, хотя и масла уже не было. Евреи верили, что Господь снова освятил Храм после разграбления Антиохом.

Традиции Хануки

Все традиции праздника связаны со свечами. Так, евреи верят, что Ханука служит для повторного освящения Храма. Ежедневно иудеи зажигают свечи. При этом в первый день – одну, во второй – две, и таким образом в последний день зажигаются восемь свечей. Для этого используют специальный подсвечник на восемь свечей. Его называют ханукия. Современная ханукия может принимать различные формы. Евреи заказывают подсвечники с оригинальным дизайном, которые позже украшают их дом.

Ханукию располагают напротив мезузы. Так евреи называют вход в комнату, где собираются все члены семьи.

Важно то, что ханукальные свечи строго запрещено использовать в бытовых целях. Их зажигают только в восемь дней праздника.

После победы над Антиохом евреи заявили, что Ханука станет праздником веселья. Кстати, в Израиле это религиозный праздник не является государственным выходным. Люди могут работать и праздновать одновременно.

В дни Хануки евреи произносят специальную молитву “Галель”. В тексте молитвы много слов благодарности.

Евреи приветствуют друг друга выражению “хаг самеах”, что означает “счастливого праздника”.

Детей на Хануку угощают сладостями и дают им деньги.

Евреи традиционно собираются в семейном кругу и играют в ханукальный волчок. Однако этот волчок не похож на традиционные. Он имеет четыре грани, на каждой из которых изображена еврейская буква. Это первая буква фразы “Чудо великое было здесь”. В такой ​​волчок играют в Израиле. В диаспоры есть свой волчок с такой же буквой, но с фразой “Чудо великое было там”.

Хозяйки традиционно готовят несколько блюд на Хануку. Однако праздник касается масла, поэтому блюда готовят с добавлением растительных масел. Евреи веками лакомятся дрожжевыми пончиками с различными начинками.