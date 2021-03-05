«Хочу быть открытой и шутить»: советник главы ЦИК уволилась после истории о вибраторе

Советник председателя Центральной избирательной комиссии Анжела Еременко, известная под псевдонимом Bad mama, написала заявление об увольнении после того, как ее раскритиковали за публикацию о неисправном вибраторе.

Об этом она сообщила в своем Facebook.

В частности, Еременко пожаловалась, что после откровенной публикации о секс-игрушке она получила сотни негативных комментариев. При этом большинство комментаторов напоминали ей, что она работает в государственном учреждении.

“Я опубликовала пост в своем блоге под псевдонимом о вибраторе и через несколько часов мне написали, что я ничтожество … Я написала зарисовку о поломанном вибраторе, и теперь у меня есть сотня комментариев о том, какое я днище, потому что я это написала, работая в ЦИК”, – заявила Еременко.

При этом она напомнила, что 6 лет ведет свой блог и пытается открыто говорить на интимные темы. При этом работа в ЦИК ограничивает ее желания.

“Я не могу говорить о сексе, не могу поднимать острые темы, потому что портрет госслужащего должен быть совсем иным. Скорее всего, госслужащий (кстати, я не являлась им никогда) — это человек с паранойей, что любое его слово обернется против него, сексом с выключенным светом в миссионерской позе и сильным моральным обликом, который диктует казаться “правильным”, – написала советник главы ЦИК.

Она также отметила, что пришла в ЦИК для налаживания сектора коммуникации и успешно реализовала свою цель.

Еременко отметила, что все друзья и знакомые не понимали, зачем ей эта должность. Однако женщина была вдохновлена ​​идеей.

“Но реальность пока такова, что госслужба не нуждается в новых людях. Не потому, что она не принимает на работу людей с розовыми волосами или потому, что они в прошлом рисовали фаллосы на личной выставке картин. Нет, само общество в своей большей части не готово к тому, что человек имеет право быть собой, даже если он работает на государство”, – добавила Еременко.

Также Bad mama заявила: “мы жалуемся на чиновников, не понимая, что они являются точным отражением нашего мировоззрения”.

“Я уволилась из ЦИК потому, что хочу быть открытой и шутить над тем, что я хочу. Для меня это важнее любой должности, поэтому еще в понедельник я написала заявление”, – добавила женщина.

В заключение Еременко похвасталась, что ей прислали новый вибратор и “сатисфаер таки хороший”.

Напомним, что советник главы Центральной избирательной комиссии Анжела Еременко, известная под псевдонимом Bad mama, похвасталась, что в день Святого Валентина ее парень подарил вибратор.

В посте указано, что каждый час Анжела вместе с парнем “проверяли пульс сатисфаера, вздыхали и надеялись на лучшее”. Женщина позвонила в секс-шоп и попросила инструкцию, ведь вдруг на вибраторе была секретная комбинация.