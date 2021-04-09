Сообщения о якобы "подготовке Украины к наступлению на Донбасс" не соответствуют действительности.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.

Он подчеркнул, что распространение этой информации является целенаправленной кампанией по дезинформации.

“Эта кампания преследует цель дискредитировать Украину на международной арене, посеять панику среди населения временно оккупированных территорий, изменить информационную повестку дня для продвижения геостратегических интересов Кремля”, – заявил Хомчак.

Также он призвал не поддаваться провокациям и не распространять фейковую информацию.

Кроме того, Хомчак заметил, что высшее военно-политическое руководство Украины определило приоритетным политико-дипломатический сценарий урегулирования международного вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях.

“Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого количества мирных жителей и потерь среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины. Будучи преданной общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права, наше государство на первое место ставит жизнь своих граждан”, – добавил он.

По его словам, Вооруженные силы Украины готовы к адекватному реагированию на агрессию врага.

Хомчак отметил, что Россия использует шантаж применения военной силы для обострения ситуации на линии соприкосновения.

“Наращивание межвидовых группировок войск (сил) вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины используется Кремлем в качестве дополнительного инструмента давления. На этом фоне Украину поддерживает весь цивилизованный мир. Мы не сами перед лицом врага”, – заявил главнокомандующий ВСУ.

Он также рассказал о сотрудничестве Украины с НАТО и отметил, что оно носит исключительно мирный характер для достижения критерии для вступления в Альянс и укрепления обороноспособности страны.

“Евроатлантический выбор Украины является суверенным правом нашего государства, на которое не имеет права влиять Россия”, – добавил Хомчак.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал, насколько серьезна ситуация на Востоке нашей страны и границе с Россией. По словам Хомчака, ситуация все еще контролируема.

Из-за обострения на Донбассе 6 апреля украинская делегация в Трехсторонний контактной группе инициировала экстренное внеочередное заседание. Оно состоялось в среду.

Во время заседания ТКГ была подтверждена готовность сторон соблюдать режим прекращения огня. Впрочем, о совместном заявлении по этому договориться не получилось.