Хорватию всколыхнуло мощное землетрясение, – видео

Об этом сообщает издание Vijesti.

Отмечается, что мощное землетрясение произошло на следующий день после нескольких подземных толчков силой в 5 баллов по шкале Рихтера

Землетрясение длилось более 20 секунд и произошло в 12:20 по местному времени. Его ощутили на всей территории страны, но эпицентр до сих пор не определен. Сначала было зафиксировано основной мощный толчок. После этого зафиксировали серию мелких.

Часть столицы страны осталась без света. Люди тем временем делятся видео с места событий. На кадрах видно разрушение зданий. О человеческих жертвах информации пока нет.

#Croatia #earthquake 6.3-magnitude earthquake shakes Croatia

Slovenia nuclear plant shut as precaution after Croatia earthquake – spokeswoman pic.twitter.com/s01HUIrNjt — Utkarsh Singh (@utkarshs88) December 29, 2020

6.3 magnitude earthquake hits central Croatia, damaging homes and buildings https://t.co/YclSZCiCpy pic.twitter.com/yH9Ho0EbHa — Austin Kellerman (@AustinKellerman) December 29, 2020

Землетрясение почувствовали даже в парламенте Словении.