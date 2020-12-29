Covid-19 Украина

обновлено 29.12.2020 в 14:02

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Хорватию всколыхнуло мощное землетрясение, – видео

Во вторник, 29 декабря, Хорватию всколыхнуло мощное землетрясение. Силу толчков оценили в 6,2 балла по шкале Рихтера.

Вторник, 29 декабря 2020, 15:18

Об этом сообщает издание Vijesti.

Отмечается, что мощное землетрясение произошло на следующий день после нескольких подземных толчков силой в 5 баллов по шкале Рихтера

Землетрясение длилось более 20 секунд и произошло в 12:20 по местному времени. Его ощутили на всей территории страны, но эпицентр до сих пор не определен. Сначала было зафиксировано основной мощный толчок. После этого зафиксировали серию мелких.

Часть столицы страны осталась без света. Люди тем временем делятся видео с места событий. На кадрах видно разрушение зданий. О человеческих жертвах информации пока нет.

Землетрясение почувствовали даже в парламенте Словении.

Теги: видео, землетрус, Хорватия

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