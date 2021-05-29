Про це повідомляють BBC та Otago Daily Times.

Зазначається, що підозрюваний у кількох злочинах Джеймс Браянт кілька тижнів переховувався від поліції у сільській місцевості. Увесь цей час чоловік “багато займався йогою”.

Одного дня Браянт зрозумів, що необхідно добровільно здатися поліціянтам, оскільки його можуть визнати небезпечним для суспільства. Тоді чоловік зателефонував своєму адвокату Артуру Тейлору й попросив організувати його добровільну появу у відділку поліції.

При цьому Браянт орендував вертоліт, взяв із собою адвоката й полетів до поліції. Захисник розповів журналістам, що його клієнт “хотів виглядати стильно”.

Тейлор додав, що дорогою до поліціянтів Браянт пригощав його устрицями та дорогим шампанським. Як тільки чоловік зійшов з борту вертольота, поліція закувала його у кайданки.

За даними ЗМІ, Джеймса Браянта звинувачують в нападі із застосуванням зброї, нанесенні поранень з наміром заподіяти шкоду і публікації шкідливого контенту. Під час пошуків правоохоронці попереджали громадськість, що підозрюваний – небезпечний.