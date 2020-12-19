Большинство европейских школьников, которые учились в средней школе в 00-х годах, с ностальгией вспоминают субкультуру гребо. Она возникла в Великобритании в начале 1990-годов, но активно начала развиваться только в нулевых.

Об этом сообщает издание Vice.

В это время субкультуры эмо, гот, хиппи и другие стали общедоступными, поэтому молодежь активно начала подражать другую культуру – гребо.

Подростки, которые последовали гребо, были одеты в широкие брюки или шорты длиной три четверти, ожерелье с шариками и фланелевую рубашку с балахоном.

Хотя многие подростки 00-х годов эволюционировали, чтобы стать эмо-готами, детьми сцены, панками, анархо-панками или вообще просто брошенными субкультурами, гребо оставалось. Подростковый гребо в 2020 году выглядит так же, как подростковый гребо в 2002 году. У того, кто был подростком в 2002 году, до сих пор найдется несколько глобусов и треки Мудвейна.

Тем не менее, гребо принимало различные формы до 21 века. Терминология существует примерно с 70-х годов, когда «greebo» эволюционировал в «greaser» – название для длинноволосых байкеров, которые слушают прог-рок и собираются на своих стальных конях у придорожных кафе и достопримечательностей Национального фонда. В конце 80-х гребо возродился как собственный музыкальный поджанр (“гребо-рок”), популяризированный такими группами, как Ned’s Atomic Dustbin, Pop Will Eat Itself и Carter USM. В этой музыке было все: от элементов рока, панка, хип-хоп, до психоделии и электроники.

В конце концов, эта тенденция была поглощена огромной популярностью Britpop и гранжа, но гребо всегда был более атмосферным.

Традиционно, под значением гребо подразумевают социально неуклюжего человека, который не обращает внимания на популярные тенденции, но создает музыку, не танцует. Вы можете сегодня наблюдать гребо на улицах большого города. Последователей этой субкультуры легко узнать по внешнему виду. В частности, сочетание велосипедок с устаревшей верхней одеждой ярко описывает стиль гребо.

Гребо, сосредоточен в основном в пригородах, является общим явлением большой британской улицы. Их также можно заметить в местных пабах, где они делают акустические вечера и транслируют их в Facebook Live, или приносят собственные кемпинг-кресла на Download Festival. Они часто посещают вечеринки в сельском Сомерсете Гемпшире и организуют домашние вечеринки.

Волосы в гребо обычно длинные, или классическая швабра с центральным пробором.

Гребо фанатеют от Rage Against the Machine, Reading & Leeds, Skrillex, Инкубуса и всех, кто работает в High Focus Records.

Это странная культурная неопределенность, в которой что-либо, в правильном контексте, может быть перефразированным. Духи, узлы, рубашки с длинным рукавом под рубашками с короткими рукавами, Hello Kitty, ром и кока-кола, футболки, Игровая мастерская, татуировки Эда Ширана, буквально все, что когда-нибудь говорил или делал Билл Бэйли, веганство, вязание крючком, оккультизм, комедии BBC3 и BMX – все это можно считать признаками гребо. Но только сочетание всего этого может называться гребо, а не что-нибудь взятое в отдельности.