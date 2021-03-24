Об этом сообщает издание Variety.
Ривз будет продюсировать киноленту, а также исполнит в ней главную роль.
Кроме того, Netflix выпустит аниме-сериал по комиксу, а Ривз примет участие в его озвучке.
Сначала на экраны выйдет киноэкранизация комикса. А потом зрители увидят аниме-сериал по мотивам вселенной “BRZRKR”, в котором Ривз озвучит главного героя.
“BRZRKR” – это эпическая сага о борьбе бессмертного воина, что продолжается вот уже 80 тысяч лет. По сюжету комикса на главного героя наложено проклятие: он наполовину смертный, а наполовину бог. Воин работает на правительство США и участвует в жестоких боях. В обмен на это он хочет узнать тайну своего существования и положить ему конец.
Комикс основан на оригинальной идее Киану Ривза. В разработке сюжета, кроме актера, участвовал американский создатель комиксов, художник и графический дизайнер Мэтт Киндт. Над иллюстрациями работал художник Рон Гарни, который рисовал комиксы для вселенной Marvel.
Комикс “BRZRKR” вышел в американском издательстве “BOOM! Studios”. Дебютный выпуск разошелся 615 тыс. экземпляров.
Стоит отметить, что Киану Ривз сейчас готовится к съемкам четвертой части фильма “Джон Уик”, которые должны начаться весной. Ранее он закончил работу над кинолентой “Матрица 4” (премьера запланирована на конец этого года).
- Ранее руководство студии Lionsgate официально объявило о начале работы над пятой частью франшизы “Джон Уик” (“John Wick 5”) с Киану Ривзом в роли бывшего наемного убийцы.
- В феврале прошлого года в Сети обнародовали новые кадры со съемочной площадки фильма “Матрица 4” (The Matrix 4). На фото были запечатлены Киану Ривз (в роли главного героя Нео) и Кэрри Энн-Мосс (Тринити).