Известный голливудский актер Киану Ривз снимется в экранизации собственного комикса "BRZRKR", которая выйдет на стриминговом сервисе Netflix.

Об этом сообщает издание Variety.

Ривз будет продюсировать киноленту, а также исполнит в ней главную роль.

Кроме того, Netflix выпустит аниме-сериал по комиксу, а Ривз примет участие в его озвучке.

Сначала на экраны выйдет киноэкранизация комикса. А потом зрители увидят аниме-сериал по мотивам вселенной “BRZRKR”, в котором Ривз озвучит главного героя.

“BRZRKR” – это эпическая сага о борьбе бессмертного воина, что продолжается вот уже 80 тысяч лет. По сюжету комикса на главного героя наложено проклятие: он наполовину смертный, а наполовину бог. Воин работает на правительство США и участвует в жестоких боях. В обмен на это он хочет узнать тайну своего существования и положить ему конец.

Комикс основан на оригинальной идее Киану Ривза. В разработке сюжета, кроме актера, участвовал американский создатель комиксов, художник и графический дизайнер Мэтт Киндт. Над иллюстрациями работал художник Рон Гарни, который рисовал комиксы для вселенной Marvel.

Комикс “BRZRKR” вышел в американском издательстве “BOOM! Studios”. Дебютный выпуск разошелся 615 тыс. экземпляров.

Стоит отметить, что Киану Ривз сейчас готовится к съемкам четвертой части фильма “Джон Уик”, которые должны начаться весной. Ранее он закончил работу над кинолентой “Матрица 4” (премьера запланирована на конец этого года).