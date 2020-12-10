Covid-19 Украина

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Кибератака на агентство ЕС: хакеры украли документы о разработке вакцины Pfizer/BioNTech

Неизвестные хакеры во время кибератаки на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) получили доступ к документам о разработке вакцины Pfizer/BioNTech.

Четверг, 10 декабря 2020, 13:34

Об этом сообщает BBC.

На время осуществления атаки агентство изучало данные о разработке двух вакцин от COVID-19. После завершения этого процесса эксперты должны были проголосовать за утверждение этих вакцин. Окончательное решение должны принять в течение нескольких недель.

В компании BioNTech заявили, что кибератака не должна повлиять на сроки рассмотрения вакцин. Однако в компании отметили, что киберпреступники получили доступ к секретным документам по разработке и исследованию вакцины.

“Сегодня мы были проинформированы … о том, что агентство подверглось кибератаке и некоторые документы, относящиеся к нормативной документации по кандидату на вакцину Pfizer и BioNTech, BNT162b2, которая сохранялась на сервере агентства, были незаконно получены”, – сообщили в компании.

Однако в BioNTech добавили, что не располагают информацией о том, завладели ли хакеры личными данными участников испытаний.

  • 9 декабря європейское агентство лекарственных средств, которое занимается сертификацией вакцин от коронавируса, заявило о мощной хакерской атаке. Детали хакерской атаки в агентстве не рассказывают, поскольку идет следствие. До 29 декабря регулятор должен принять решение на совещании относительно безопасности и эффективности вакцины производителей Pfizer и BioNTech.
  • В ходе испытаний вакцины от коронавируса от компаний Pfizer-BioNTech умерли шесть добровольцев. Большинство погибших получили плацебо.
  • Британские регулирующие органы заявляют, что людям с серьезными аллергическими реакциями в анамнезе не следует прививаться вакциной компаний Pfizer/BioNTech от COVID-19.
  • Известные производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna уже готовятся к массовому производству. Однако о технологии изготовления вакцин известно не много. И разработчики не планируют полностью раскрывать данные о составе своих вакцин.
Теги: Pfizer/BioNTech, атака, вакцина, ЕМА

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