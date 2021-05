Про це повідомляє американський телеканал CNN

Як сповіщалося, американська енергетична компанія Colonial Pipeline, яка є оператором одного з найбільших у США трубопроводів, стала жертвою хакерської атаки. Через це в США ввели назвичайний стан.

Постраждала система трубопроводів охоплює більш як 5500 миль і транспортує близько 45% всього палива, що споживається на Східному узбережжі. Це 2,5 мільйона барелів бензину, дизельного палива, реактивного палива, мазуту для опалення будинку на день.

Серед іншого компанія забезпечує реактивним паливом великі аеропорти, багато з яких мають обмежені запаси на місці. Це, зокрема, може вплинути на робот аеропорту Хартсфілд-Джексон в Атланті.

Наразі система переважно залишається паралізованою. Компанія змогла розпочати експлуатацію деяких допоміжних ліній і планує відновити свою роботу до кінця поточного тижня.

Білий дім переконує, проблем із постачанням палива немає, оскільки чиновники екстрено працювали над з’ясуванням масштабів та наслідків атаки.

Адміністрація президента Джо Байдена активно співпрацює з Colonial Pipeline, але водночас чиновники акцентують, що ця компанія є приватною і їхня роль в цій ситуації є обмеженою.

В Раді нацбезпеки кажуть, що Colonial Pipeline не просила про підтримку з боку федерального уряду, хоча він готовий її надати.

Федеральне бюро розслідувань підтвердило в понеділок, що за кібератаку відповідальна злочинна група DarkSide.

Хакерська група Darkside опублікувала заяву з цього приводу в даркнеті. Ознайомитись з її змістом дала змогу британська компанія з кіберзахисту Darktrace.

Хакери наголошують, що вони аполітичні і просять не пов’язувати їх з будь-якими урядами.

DarkSide ransomware gang, which shut down the largest oil pipeline in the U.S., posted a notice that their only goal was money. pic.twitter.com/uZUkWz6rpi

— DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence (@darktracer_int) May 10, 2021