Как сообщалось ранее, накануне всплыли подробности об инциденте двухгодичной давности: в мае 2018 года телефон миллиардера, основателя Amazon и владельца американской газеты The Washington Post Джеффа Безоса был взломан после того, как он получил в WhatsApp сообщение от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. С номера принца Безосу отправили зашифрованное сообщение. Там был вредоносный видеофайл, который проник в телефон миллиардера, скачав из него большое количество данных. Вирусный файл был активен на протяжении нескольких часов.

Издание Ars Technica напоминает, что спустя несколько недель после взлома, о котором стало известно только сейчас, Джефф Безос публично заявлял о том, что ему приходят письма с угрозами опубликовать ряд интимных фотографий с ним и женщиной, которая, как предполагается, была его любовницей.

Отправителем этих электронных писем было руководство компании American Media Inc., которая издает бульварную газету National Enquirer, в которой эти фото и угрожали опубликовать. Известно, что речь шла как минимум о 10 снимках, один из которых описан как “d*ck pick”.

Спустя несколько недель после скандала National Enquirer опубликовала текстовые сообщения, которые, как утверждалось, доказали связь между Безосом, который состоит в браке, и другой женщиной, некой Лорен Санчес.

Тогда представители компании сообщали Безосу, что получили эти фото от брата Санчес, а не благодаря взлому телефона. В то же время бизнесмен сообщал, что American Media Inc. пытались добиться прекращения расследования инцидента со смартфоном, шантажируя его фотографиями.

Напомним, по мнению экспертов, участие наследного принца в предполагаемой хакерской атаке на Безоса было частью “целенаправленного наблюдения за предполагаемыми оппонентами” со стороны саудовских властей и “имело отношение к утверждениям об участии наследного принца в убийстве в 2018 году журналиста Джамаля Хашшоги”.

59-летнего журналиста Джамаля Хашогги убили 2 октября 2018 года в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Хашогги был известным критиком правящей династии в Эр-Рияде. В сентябре 2017 года он уехал в США, где вел колонку в Washington Post. В ней он все более открыто выступал против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана.