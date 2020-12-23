Об этом сообщает CNN.
Он отметил, что злоумышленникам удалось украсть ряд важных сведений.
“Администрация Трампа не смогла сделать кибербезопасность своим приоритетом, освободив или снизив в должности киберкоординаторов в Белом доме и в Госдепартаменте”, – сказал Байден.
При этом политик обратился к администрации действующего президента США Дональда Трампа с призывом назвать ответственных за то, что произошло. Он подчеркнул, что американцы должны знать правду.
Кроме того, демократ подчеркнул, что США ответят после того, как станет известно, “каковы масштабы ущерба, и кто официально несет ответственность”.
- По информации СМИ, российские хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA).