Избранный президент США Джо Байден заявил, что на американский бизнес и федеральные службы была осуществлена масштабная кибератака.

Об этом сообщает CNN.

Он отметил, что злоумышленникам удалось украсть ряд важных сведений.

“Администрация Трампа не смогла сделать кибербезопасность своим приоритетом, освободив или снизив в должности киберкоординаторов в Белом доме и в Госдепартаменте”, – сказал Байден.

При этом политик обратился к администрации действующего президента США Дональда Трампа с призывом назвать ответственных за то, что произошло. Он подчеркнул, что американцы должны знать правду.

Кроме того, демократ подчеркнул, что США ответят после того, как станет известно, “каковы масштабы ущерба, и кто официально несет ответственность”.