В Киеве задержали хакера, который взламывал базы данных и продавал частную информацию.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Мужчина сбывал служебную информацию центральных органов исполнительной власти. Клиентов хакер находил на форумах, а продавал информацию в одном из мессенджеров.

Всего у него насчитывалось около 50 баз данных, деньги за пароли и другую информацию он получал на криптовалютные кошельки.

При обыске полиция изъяла всю технику и оборудование.

“Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, созданной и защищенной соответствии с действующим законодательством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет”, – говорится в сообщении.