Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.
Мужчина сбывал служебную информацию центральных органов исполнительной власти. Клиентов хакер находил на форумах, а продавал информацию в одном из мессенджеров.
Всего у него насчитывалось около 50 баз данных, деньги за пароли и другую информацию он получал на криптовалютные кошельки.
При обыске полиция изъяла всю технику и оборудование.
“Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, созданной и защищенной соответствии с действующим законодательством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет”, – говорится в сообщении.
- Ранее сотрудники правоохранительных органов Польши и Швейцарии при содействии Европола и Евроюста пресекли деятельность киберпреступной группировки InfinityBlack, занимавшейся продажей похищенных учетных данных, созданием и распространением вредоносного ПО и хакерских инструментов, а также мошенничеством.