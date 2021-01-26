В то время как многие из ведущих киберспортсменов проживают в Европе или США, африканский континент стремится к участию на мировом рынке, объем которого в 2019 году составил более 1 миллиарда долларов. Там уже появились первые звезды, с которыми заключают контракты крупные бренды.

Об этом пишет CNN.

Консалтинговые фирмы прогнозируют, что в ближайшие пять лет игровая индустрия в Африке вырастет на 12%, при этом Египет и Южная Африка будут лидерами отрасли по доходам.

В этом году южноафриканский киберспортсмен Табо “Ивнг Сэвидж” Молой вошел в историю, став первым игроком из Африки, спонсируемым Red Bull. В свои 18 лет он является лучшим игроком ФИФА в Южной Африке на PS4 и занимает 73-е место в мире.

Но некоторые из самых многообещающих звезд континента находятся в Восточной Африке. Познакомьтесь с двумя геймерами из Кении, которые хотят помочь африканскому киберспорту попасть на карту мира.

Сильвия “Королева Стрела” Гатони, 22 года

Сильвия Гатони, более известная под своим игровым ником “Королева Стрела”, – первая в Кении женщина-профессионал в области киберспорта. Специализируется на файтингах Tekken 7.

Исследование 2019 года показало, что женщины составляют 35% игроков во всем мире. Тем не менее Гатони говорит, что она является одной из немногих киберспортсменок на континенте, и она полна решимости помочь изменить это.

“У нас не так много женщин, поэтому у нас нет системы поддержки со стороны других геймерш. Я хочу верить, что являюсь примером для других женщин, которые стремятся работать в игровой индустрии”, – говорит Гатони.

Она регулярно появляется на игровой сцене с 2018 года, и сегодня, в свои 22, она занимает 13-е место в Кении. Также Гатони является первой женщиной в Восточной Африке, которую спонсирует крупный бренд.

Несмотря на это, ее восхождение к вершине не обошлось без проблем. Самым большим препятствием, по ее словам, является сексизм в индустрии, где доминируют мужчины, – проблема, которая привлекает все больше внимания в мире киберспорта.

“Есть некоторые мужчины, которым не нравится идея, что я продвинулась так далеко. Они говорят, что единственная причина, по которой со мной подписали контракт, – это то, что я женщина, а не моя тяжелая работа и мои навыки”, – говорит Гатони.

Тем не менее она говорит, что полна решимости и хочет помочь отрасли развиваться.

“Я юрист по образованию и надеюсь создать хотя бы некоторые законы, которые будут использоваться в качестве основы для игрового сообщества, а также создать законы, регулирующие микротранзакции, которые представляют собой небольшие внутриигровые покупки внутри игры”, – говорит она.

Гатони также надеется использовать свою платформу, чтобы доказать, что киберспорт – жизнеспособный карьерный путь.

“Прямо сейчас для многих людей кажется, что мы просто тратим время, ресурсы и энергию”, – говорит она.

Гатони подчеркивает, что по-прежнему остается давление, заставляющее следовать более “традиционному пути карьеры”.

“Я действительно надеюсь, что это изменится в Восточной Африке и здесь, в Кении”, – говорит киберспортсменка.

Брайан “Зверь” Дайанга, 28 лет

Брайан “Зверь” Дайанга родился и вырос в самом сердце Киберы, крупнейших трущоб Кении, и является одним из самых знаменитых игроков в Mortal Kombat в стране.

“Если бы не игры, меня бы здесь не было. Я выбираю игры вместо преступлений”, – говорит он CNN.

Его путь в киберспорт начался в детстве, когда он проводил все свободное время в игровой комнате Kibera под названием “After Homework” (“После домашки”), куда, по его словам, он отправился, чтобы сбежать из своей реальности.

“Мы могли несколько дней обходиться без еды и воды. Всю школу я носил одну пару туфель”, – говорит Дайанга о своей жизни вне игр.

Но через игры он нашел цель.

“В Кибере хорошо то, что ты не можешь спуститься ниже, ты примерно наравне со всеми. Единственное, что тебе остается – это подняться выше. Так что я просто продолжал заставлять себя и говорить себе, что у меня нет границ”, – говорит спортсмен.

Не имея возможности позволить себе собственную консоль, он оттачивал свои навыки, просматривая обучающие материалы на YouTube и изучая других игроков в Интернете. В 2014 году он начал участвовать в местных турнирах, где началась его профессиональная карьера и печально известный игровой хэндл “Beast”.

С тех пор он сыграл значительную роль в росте киберспорта в Кибере, где он до сих пор живет и управляет игровыми клубами для детей из сообщества.

“Во время самого первого турнира в Кении зарегистрировалось не более 12 человек. Сейчас я работаю с Pro Series Gaming, и каждую неделю мы проводим турниры для разных платформ – мобильных, ПК и консолей. Теперь на эти события регистрируются до 50 игроков”, – говорит Дианга.

По всей Африке индустрия киберспорта по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами, включая медленное Интернет-соединение, отсутствие инфраструктуры и высокие импортные пошлины на оборудование, что делает его труднодоступным и дорогостоящим.

Но Дианга принимает все это спокойно, продолжая работать над тем, чтобы Кения в частности и Африка в целом стали мощными конкурентами на этой онлайн-арене.