Киевская власть намерена отстаивать сохранение пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного в центре города.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Так, ранее Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Киевской городской госадминистрации о создании пешеходной зоны на улице Сагайдачного и Контрактовой площади.

По словам Кличко, КГГА уже подготовила апелляцию на это решение суда.

“Это решение суда в законную силу еще не вступило. И мы уже подготовили апелляцию. Потому что не может кучка людей, которые инициировали иск по разным мотивам, в том числе и политическим, пренебрегать интересами общины. В решении суда говорится о нарушении прав шестерых человек. Якобы, пешеходная зона создает препятствия для этих людей. Непонятно, какие именно”, – отметил Кличко.

Он уточнил, что опрос, проведенный после предоставления этой зоне статуса пешеходной, показал, что 82 % жителей Подола положительно отнеслись к подобному решению.

По словам мэра Киева, в следующем году планируется реконструкция Контрактовой площади и улицы Сагайдачного.

“Город будет отстаивать пешеходную зону на Контрактовой площади и улице Сагайдачного. И будет обустраивать ее как одну из туристических локаций. В следующем году мы планируем реконструкцию Контрактовой площади и улицы Сагайдачного”, – подчеркнул Кличко.

(На видео – с 10:50)