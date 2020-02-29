Видео рекламы доступно на официальном канале компании в YouTube.
На видео показано, какие привилегии дает 5G в повседневной жизни – от получения информации до возможностей погрузиться в альтернативную реальность.
На видео можно рассмотреть Лыбидскую площадь, библиотеку имени Вернадского, мост на Демеевской.
Созданием рекламы занималась компания Wieden+Kennedy London.
В описании к ролику сказано, что возможности с Three 5G – это будущее, полное сверхзвуковых загрузок, игр, голограмм и не только.
- Ранее украинская компания “Radioactive Film” в Киеве сняла клип для британской певицы Charli XCX на ее песню “White Mercedes“.