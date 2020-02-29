Британская компания Three UK представила рекламу возможностей подключения 5G, некоторые фрагменты которой сняты на территории столицы Украины, города Киев.

Видео рекламы доступно на официальном канале компании в YouTube.

На видео показано, какие привилегии дает 5G в повседневной жизни – от получения информации до возможностей погрузиться в альтернативную реальность.

На видео можно рассмотреть Лыбидскую площадь, библиотеку имени Вернадского, мост на Демеевской.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/OM4nwcNo6oM" width="727" height="409" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

Созданием рекламы занималась компания Wieden+Kennedy London.

В описании к ролику сказано, что возможности с Three 5G – это будущее, полное сверхзвуковых загрузок, игр, голограмм и не только.