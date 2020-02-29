Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.
“На сегодняшний день у нас 500 мест подготовлено в инфекционных отделениях. Для взрослых, для детей, для женщин с беременностью. В инфекционных отделениях уже приготовлено 78 боксов, а также все медицинские учреждения оборудованы приборами искусственной вентиляции легких”, — сообщил мэр.
По словам Кличко, город подготовлен с точки зрения медицины.
“То есть, с точки зрения медицины мы подготовлены и превентивные меры проводятся”, — добавил он.
На видео с 29 минуты
- Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве определили больницы, где подготовлены боксы в инфекционных отделениях, которые смогут принимать людей на карантин и лечение в случае возможного распространения коронавируса.
- 28 февраля в Киеве состоялись учебно-тренировочные занятия по выявлению коронавируса и проведению противоэпидемических мероприятий.