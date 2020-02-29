Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на территории столицы подготовлены 500 мест для размещения больных коронавирусом COVID-19.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

“На сегодняшний день у нас 500 мест подготовлено в инфекционных отделениях. Для взрослых, для детей, для женщин с беременностью. В инфекционных отделениях уже приготовлено 78 боксов, а также все медицинские учреждения оборудованы приборами искусственной вентиляции легких”, — сообщил мэр.

По словам Кличко, город подготовлен с точки зрения медицины.

“То есть, с точки зрения медицины мы подготовлены и превентивные меры проводятся”, — добавил он.

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На видео с 29 минуты