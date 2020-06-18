Об этом заявил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он напомнил, что, по решению Правительства, с 22 июня будут несколько изменены индикаторы усиления/ослабления карантинных мер. Установлены следующие критерии:

• Среднее количество тестирований методами ПЦР и ИФА-анализа должно составлять не менее 24 на 100 тысяч населения (ранее было 12 на 100 тысяч).

• Вместо инцидентности (количества новых случаев COVID-19 за 7 дней на 100 тыс. населения) вводится коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом. Это соотношение новых случаев заболевания к количеству ПЦР-тестов за 7 дней (не должно превышать 11 %).

• Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19 не должна превышать 50 %;

• Введен показатель динамики роста случаев инфицирования коронавирусом – не более 10 % (применяется при регистрации более 8 случаев на 100 тыс. населения за неделю).

“Если бы мы сказали, что эти меры начали работать с сегодняшнего дня, то, в принципе, у нас на смягчение вышли бы Киев и Черновицкая область, которые до этого не могли вводить смягчения, потому что превышали инцидентность. Наш анализ показывает, что загруженность кроватей, охват тестированием, процент выявления и динамика позволяют входить им в смягчение карантинных мер”, – подчеркнул Ляшко.

Так, загруженность кроватей в столице Украины составляет 38,38 % при целевом показателе “меньше 50 %”; охват тестированием – 100,62 на 100 тыс. населения при необходимых 24; процент выявления – 3,62 % (при целевом показателе меньше 11 %); динамика – отрицательная.

Ляшко уточнил, что ухудшение ситуации наблюдается в Харьковской области, где начался “активный эпидемиологический процесс”.

Стоит отметить, что, согласно нынешним параметрам, Киев не готов к ослаблению карантина (по трем показателям, которые использовались до сих пор). Та же ситуация и с Черновицкой областью.

Так, в данный момент и до 22 июня МОЗ Украины определяет готовность регионов для смягчения карантина по трем показателям:

1) инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) – должно составлять менее 12 на 100 тыс. человек;

2) загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 (должна составлять менее 50 %);

3) охват тестированием не ниже уровня инцидентности – то есть среднее количество тестирований (методами ПЦР и иммуноферментного анализа): в течение последних 7 дней должно составлять более 12 на 100 тыс. населения.

(На видео – с 22:30)