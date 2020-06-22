Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“Мы оказываем помощь всем, кто к нам обратились. 45 человек временно будут жить в одном из столичных интернатов. Также “Укрзализныця” предоставила номера в отелях для пострадавших. Часть людей решили пожить у родственников и знакомых”, – сказал Кличко.
По словам Кличко, дом, скорее всего, придется сносить.
“Я сегодня утром был у премьера Дениса Шмыгаля, где предложил вариант, как мы можем помочь пострадавшим жителям. Половину средств для них может дать город, а половину Правительство. Премьер поддержал такую инициативу. Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн грн на эти нужды”, – сказал Кличко.
На этой неделе город также выделит материальную помощь пострадавшим и погибшим в результате взрыва в доме.
- 21 июня в 10:00 в десятиэтажном доме по ул. Крушельницкой произошел мощный взрыв, в результате которого повреждены перекрытия нескольких этажей. Сначала сообщили о гибели одной женщины. Позже количество жертв возросло до трех– еще одно жителя дома госпитализировали.
- Часть пострадавших жителей многоэтажки на Позняках отселили в школу-интернат.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что следствие рассматривает две версии взрыва в многоэтажке – взрыв газа и взрывное устройство.