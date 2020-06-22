Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Мы оказываем помощь всем, кто к нам обратились. 45 человек временно будут жить в одном из столичных интернатов. Также “Укрзализныця” предоставила номера в отелях для пострадавших. Часть людей решили пожить у родственников и знакомых”, – сказал Кличко.

По словам Кличко, дом, скорее всего, придется сносить.

“Я сегодня утром был у премьера Дениса Шмыгаля, где предложил вариант, как мы можем помочь пострадавшим жителям. Половину средств для них может дать город, а половину Правительство. Премьер поддержал такую инициативу. Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн грн на эти нужды”, – сказал Кличко.

На этой неделе город также выделит материальную помощь пострадавшим и погибшим в результате взрыва в доме.