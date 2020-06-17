В Министерстве здравоохранения рассказали, сколько регионов Украины на данный момент не готовы к ослаблению карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Уточняется, что по состоянию на сегодняшний день по-прежнему остаются не готовыми к ослаблению карантинных ограничений Киев и еще 10 регионов.

Количество активных случаев коронавируса и загруженность медицинских учреждений не позволяет дальше ослаблять карантин в Черниговской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Волынской и Винницкой областях.