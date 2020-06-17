Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Уточняется, что по состоянию на сегодняшний день по-прежнему остаются не готовыми к ослаблению карантинных ограничений Киев и еще 10 регионов.
Количество активных случаев коронавируса и загруженность медицинских учреждений не позволяет дальше ослаблять карантин в Черниговской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Волынской и Винницкой областях.
- По состоянию на утро 17 июня в Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству заражений коронавирусом COVID-19 – 758 случаев за сутки. Также скончалось рекордное с начала вспышки количество пациентов.