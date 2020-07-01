По состоянию на 1 июля в Украине не готовы к ослаблению карантинных ограничений Киев и еще 11 областей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Уточняется, что к ослаблению карантина по-прежнему остаются не готовыми:

Киев

Волынская

Донецкая

Закарпатская

Ивано-Франківська

Львовская

Одесская

Ровенская

Харьковская

Хмельницкая

Черновицкая

Черниговская области

При этом невозможность перейти на следующий этап снятия ограничений из-за карантина обосновывается статистикой по среднему количеству ПЦР-тестирований на 100 тысяч населения за последние 7 дней, а также загруженностью коек в медицинских учреждениях.