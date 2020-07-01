Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Уточняется, что к ослаблению карантина по-прежнему остаются не готовыми:

  • Киев
  • Волынская
  • Донецкая
  • Закарпатская
  • Ивано-Франківська
  • Львовская
  • Одесская
  • Ровенская
  • Харьковская
  • Хмельницкая
  • Черновицкая
  • Черниговская области

При этом невозможность перейти на следующий этап снятия ограничений из-за карантина обосновывается статистикой по среднему количеству ПЦР-тестирований на 100 тысяч населения за последние 7 дней, а также загруженностью коек в медицинских учреждениях.

  • По состоянию на утро 1 июля в Украине зафиксировано 664 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. За все время вспышки в Украине зафиксировано 44 тысячи 998 случаев заражения.
  • Ранее сообщалось, что Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.
  • Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.