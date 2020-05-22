Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья.

К дальнейшему снятию ограничений не готовы такие области: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая и Черновицкая, а также город Киев.

Согласно постановлению Кабмина №392 от 20 мая, ослабление противоэпидемических мероприятий осуществляется на территории регионов, которые одновременно отвечают следующим критериям:

инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения) составляет менее 12 человек на 100 тыс. населения;

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50 процентов;

среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

Решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий пересматривается не реже одного раза в семь дней с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Как известно, Украина будет выходить из карантина в пять этапов.

Первый этап ослабления адаптивного карантина начнется уже 22 мая: позволят работу общественного транспорта и внутриобластных железнодорожных перевозок, проведения религиозных (1 человек на 10 кв. метров) и спортивных (до 50 человек без зрителей) мероприятий, а также работу гостиниц, но с ограничениями .

На втором этапе, который начнется 25 мая правительство позволит восстановить работу метрополитенов, но при условии использования масок и респираторов. Также планируется открыть детские сады.

Третий этап ослабления начнется в стране с 1 июня. На третьем этапе будет восстановлена ​​работа фитнес-центров и учебных заведений, но при условии занятий в группах до 10 человек. Также позволят межобластные железнодорожные перевозки.

В рамках четвертого этапа смягчение карантина, который начнется с 10 июня, разрешат работу кафе и ресторанов в помещениях, работу учреждений культуры и полноценную работу гостиниц и хостелов.

Пятый этап ослабления адаптивного карантина включает только восстановление авиаперелетов. Этот этап ослабления начнется 15 июня.