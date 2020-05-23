Как сообщалось ранее, согласно постановлению Кабмина №392 от 20 мая, ослабление противоэпидемических мероприятий осуществляется на территории регионов, которые одновременно отвечают следующим критериям:
- инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения) составляет менее 12 человек на 100 тыс. населения;
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50 процентов;
- среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.
Утром было известно, что к снятию карантинных ограничений не готовы 11 областей страны и город Киев.
В течение дня свои показатели улучшили Днепропетровская, Николаевская и Хмельницкая области.
В соответствии с данными МОЗ, опубликованными вечером, к дальнейшему снятию ограничений по-прежнему не готовы:
- город Киев
- Волынская область
- Донецкая область
- Закарпатская область
- Киевская область
- Луганская область
- Полтавская область
- Ровенская область
- Черновицкая область
Как известно, Украина будет выходить из карантина в пять этапов.
Первый этап ослабления адаптивного карантина начнется уже 22 мая: позволят работу общественного транспорта и внутриобластных железнодорожных перевозок, проведения религиозных (1 человек на 10 кв. метров) и спортивных (до 50 человек без зрителей) мероприятий, а также работу гостиниц, но с ограничениями .
На втором этапе, который начнется 25 мая правительство позволит восстановить работу метрополитенов, но при условии использования масок и респираторов. Также планируется открыть детские сады.
Третий этап ослабления начнется в стране с 1 июня. На третьем этапе будет восстановлена работа фитнес-центров и учебных заведений, но при условии занятий в группах до 10 человек. Также позволят межобластные железнодорожные перевозки.
В рамках четвертого этапа смягчение карантина, который начнется с 10 июня, разрешат работу кафе и ресторанов в помещениях, работу учреждений культуры и полноценную работу гостиниц и хостелов.
Пятый этап ослабления адаптивного карантина включает только восстановление авиаперелетов. Этот этап ослабления начнется 15 июня.
- В Украине зафиксировано 20148 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. За сутки обнаружено 442 новых случая.