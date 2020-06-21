Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Уточняется, что к ослаблению карантина не готовы Черновицкая, Тернопольская, Ровенская, Ивано-Франковская, Львовская область, Закарпатская, Житомирская, Волынская, Винницкая области и столица Украины.
Отмечается, что для перехода к следующему этапу ослабления карантина требуется соответствующая инцидентность, загруженность больничных мест в учреждениях здравоохранения, а также охват тестирования за последние семь дней в конкретном регионе.
- По состоянию на утро 21 июня в Украине 36 560 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1002 летальные, 16 509 пациентов выздоровели.