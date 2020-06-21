К ослаблению карантина в Украине не готовы Киев и еще девять областей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Уточняется, что к ослаблению карантина не готовы Черновицкая, Тернопольская, Ровенская, Ивано-Франковская, Львовская область, Закарпатская, Житомирская, Волынская, Винницкая области и столица Украины.

Отмечается, что для перехода к следующему этапу ослабления карантина требуется соответствующая инцидентность, загруженность больничных мест в учреждениях здравоохранения, а также охват тестирования за последние семь дней в конкретном регионе.