Об этом говорится в данных Министерства охраны здоровья.
Согласно данным МОЗ, к ослаблению карантина пока не готовы город Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Харьковская, Черновицкая и Черниговская области.
Данные по АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.
Критерию загруженности коек в больницах, которые принимают больных коронавирусной инфекцией, (определенный как более 50%) не соответствует Закарпатская область (81,08%).
Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецка (23,62) и Черниговская (18,11) области.
Показателю доли положительных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (17,67%), Закарпатская (13,12%), Харьковская (11,40%) области.
Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Киев (21,13%), Винницкая (63,89%) и Черновицкая области (14,77%) области.
- Министерство охраны здоровья готовит проект постановления, которым адаптивный карантин продолжат еще минимум на месяц.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.
- Кабинет Министров одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок. Для физических лиц размер штрафов составит от 170 до 255 гривен.