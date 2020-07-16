По состоянию на 16 июля Киев и семь областей Украины не отвечают необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом говорится в данных Министерства охраны здоровья.

Согласно данным МОЗ, к ослаблению карантина пока не готовы город Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Харьковская, Черновицкая и Черниговская области.

Данные по АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.

Критерию загруженности коек в больницах, которые принимают больных коронавирусной инфекцией, (определенный как более 50%) не соответствует Закарпатская область (81,08%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецка (23,62) и Черниговская (18,11) области.

Показателю доли положительных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (17,67%), Закарпатская (13,12%), Харьковская (11,40%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Киев (21,13%), Винницкая (63,89%) и Черновицкая области (14,77%) области.