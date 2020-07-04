Город Киев и еще семь областей не готовы к ослаблению карантина из-за высокой недельной динамики заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самая высокая недельная динамика заболеваемости зафиксирована в Донецкой области. Показатель составил 376,89%

Не готовы к ослаблению карантина такие области:

Волынская область;

Донецкая область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Ровенская область;

Черниговская область;

Киев.

Эти регионы не соответствуют одному или нескольким критериям.

По загруженности больниц не соответствует Закарпатская область. Показатель составляет 63,55%.

В Черниговской области самый низкий процент охвата тестированием – 14,07%.

Вчера, 3 июля, Киев и 9 областей были не готовы к ослаблению карантина.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 04.07 составляет 25 295 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (295,9), Львовской (199,5) и Винницкой (174,1) областях.

Сейчас госпитализированы 4247 человек, из них 102 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12 659 человек, в подключении к аппарату ИВЛ – 408 пациентов.

Заболевание подтверждено в 3456 детей и 6937 медиков, из них 4331 медработник выздоровел.

35018 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 11 825 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 705 836 образцов и ИФА 262 527 образцов.