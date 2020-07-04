Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самая высокая недельная динамика заболеваемости зафиксирована в Донецкой области. Показатель составил 376,89%

Не готовы к ослаблению карантина такие области:

  • Волынская область;
  • Донецкая область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Львовская область;
  • Ровенская область;
  • Черниговская область;
  • Киев.

Эти регионы не соответствуют одному или нескольким критериям.

По загруженности больниц не соответствует Закарпатская область. Показатель составляет 63,55%.

В Черниговской области самый низкий процент охвата тестированием – 14,07%.

Вчера, 3 июля, Киев и 9 областей были не готовы к ослаблению карантина.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 04.07 составляет 25 295 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (295,9), Львовской (199,5) и Винницкой (174,1) областях.

Сейчас госпитализированы 4247 человек, из них 102 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12 659 человек, в подключении  к аппарату ИВЛ – 408 пациентов.

Заболевание  подтверждено в 3456 детей и 6937 медиков, из них 4331 медработник выздоровел.

35018 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 11 825 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 705 836 образцов и ИФА 262 527 образцов.

  • Ранее сообщалось, что Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.
  • Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.