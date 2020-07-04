Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Самая высокая недельная динамика заболеваемости зафиксирована в Донецкой области. Показатель составил 376,89%
Не готовы к ослаблению карантина такие области:
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Ровенская область;
- Черниговская область;
- Киев.
Эти регионы не соответствуют одному или нескольким критериям.
По загруженности больниц не соответствует Закарпатская область. Показатель составляет 63,55%.
В Черниговской области самый низкий процент охвата тестированием – 14,07%.
Вчера, 3 июля, Киев и 9 областей были не готовы к ослаблению карантина.
Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 04.07 составляет 25 295 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (295,9), Львовской (199,5) и Винницкой (174,1) областях.
Сейчас госпитализированы 4247 человек, из них 102 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12 659 человек, в подключении к аппарату ИВЛ – 408 пациентов.
Заболевание подтверждено в 3456 детей и 6937 медиков, из них 4331 медработник выздоровел.
35018 больных находились на амбулаторном лечении.
За сутки исследовано 11 825 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 705 836 образцов и ИФА 262 527 образцов.
- Ранее сообщалось, что Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.