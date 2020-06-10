Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
“Сегодня 10 июня – очередной этап смягчения карантина. Оно будет происходить для тех областей, которые достигли эпидемиологических критериев, определенных постановлением Правительства о внедрении адаптивного карантина”, – отметил Ляшко.
Он уточнил, что Киев, а также Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области не соответствуют критерию инцидентности (количеству новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения).
Указанный критерий должен составлять менее 12 на 100 тыс. человек.
“Мы сегодня имеем несколько областей, которые не дотягивают до показателя инцидентности и его превышают. В частности, это город Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области. Это те области, которые с сегодняшнего дня не могут применять очередной этап смягчения карантинных мероприятий”, – рассказал Ляшко.
(На видео – с 10:00)
МОЗ Украины определяет готовность регионов для смягчения карантина по трем показателям:
1) инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) – должна составлять менее 12 на 100 тыс. человек;
2) загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 (должна составлять менее 50 %);
3) охват тестированием не ниже уровня инцидентности – то есть среднее количество тестирований (методами ПЦР и иммуноферментного анализа): в течение последних 7 дней должно составлять более 12 на 100 тыс. населения.
- С 10 июня в Украине стартовал новый этап смягчения карантинных ограничений, в рамках которого предусматривается открытие баз отдыха и возобновление культурных мероприятий.
- С 5 июня в Украине было запущено внутреннее авиасообщение. Кроме того, ресторанам и кафе позволили принимать посетителей внутри заведений.
- С 1 июня в Украине начали работать бассейны; фитнес-центры; спортивные залы. Также было запущено межобластное сообщение в тех областях, где это позволяет эпидемическая ситуация.