Киев и шесть областей Украины не смогут перейти к очередному этапу смягчения карантина из-за большого количества больных коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Сегодня 10 июня – очередной этап смягчения карантина. Оно будет происходить для тех областей, которые достигли эпидемиологических критериев, определенных постановлением Правительства о внедрении адаптивного карантина”, – отметил Ляшко.

Он уточнил, что Киев, а также Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области не соответствуют критерию инцидентности (количеству новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения).

Указанный критерий должен составлять менее 12 на 100 тыс. человек.

“Мы сегодня имеем несколько областей, которые не дотягивают до показателя инцидентности и его превышают. В частности, это город Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области. Это те области, которые с сегодняшнего дня не могут применять очередной этап смягчения карантинных мероприятий”, – рассказал Ляшко.

(На видео – с 10:00)

МОЗ Украины определяет готовность регионов для смягчения карантина по трем показателям:

1) инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) – должна составлять менее 12 на 100 тыс. человек;

2) загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 (должна составлять менее 50 %);

3) охват тестированием не ниже уровня инцидентности – то есть среднее количество тестирований (методами ПЦР и иммуноферментного анализа): в течение последних 7 дней должно составлять более 12 на 100 тыс. населения.