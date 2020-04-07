После введения карантина многие кофейни закрыли свои двери для посетителей, оставив кофеманов без излюбленного бодрящего напитка.

Согласно постановлению Правительство по предотвращению распространения COVID-19, в торговых заведениях запретили продавать алкоголь на разлив, готовить на продажу кофе и другие напитки.

Исключения составляют случаи, когда кофе готовится “на вынос” в закрытых емкостях. Сейчас мест, где кофе с собой еще продают, осталось совсем немного.

Корреспондент #Букв проинспектировал улицы Киева и выяснил, где сегодня все еще можно приобрести чашечку кофе с собой.

Кофейни в ЖК

Во многих столичных жилых комплексов есть небольшие кофейни. Некоторые из них сегодня продолжают работу, но с определенными нововведениями. Общение с сотрудником кофейни, как и оплата напитка, происходят через стекло. Сам же напиток можно получить только через открытую дверь.

Автозаправки

В магазинах при автозаправочных станциях, работа которых во время карантина разрешена, также можно приобрести чашечку кофе. Для того, чтобы заказать напиток, необходимо зайти в помещение магазина и произвести оплату. Ожидать сам напиток придется на улице

McDonalds и KFC

Рестораны быстрого питания, как McDonalds и KFC, в связи с карантином перестали принимать посетителей внутри. Вместо этого работают окошки выдачи продукции.

В McDonalds заказать кофе теперь можно только через McDrive, экспресс-окна сейчас работают только с курьерами служб доставки. При этом McDrive обслуживает только клиентов на личном транспорте. Кроме автомобилей, подойдут велосипеды и любые электрические средства передвижения, включая моноколесо.

Пешеходам, к сожалению, в обслуживании откажут. В связи с этим некоторые киевляне просят курьеров, которых нередко можно встретить у заведений McDonalds, оказать услугу: заказать за них и отдать им в руки. Стоит такая услуга около 40 гривен.

С сетью ресторанов KFC все немного проще — пешеходов через окошки обслуживают в том же порядке, что и автомобилистов.

Кофе на рынках

В небольших киосках на столичных рынках, несмотря на запрет, кофе с собой приобрести возможно. Может показаться, что кофейня закрыта, но постучав можно обнаружить там сотрудника, который без проблем обслужит. Внутрь киоска попасть не выйдет — для того, чтобы принять и отдать заказ, а также провести оплату, сотрудник кофейни выходит к клиенту на улицу. После кофейня снова закрывается на ключ.

Кофе в супермаркетах

Раньше во многих магазинах можно было заказать кофе в автомате, оплатив его на кассе супермаркета. В некоторых из них напиток после оплаты клиенты готовили самостоятельно, в других приготовлением напитков занимались кассиры. Во время карантина кофейные автоматы в ряде супермаркетов работать перестали, но, если поискать, найти работающий все же удастатся.

Здесь стоит отметить, что в торговых центрах компании “Эпицентр”, в отличие от продуктовых магазинов, во время карантина фудкорты не работают — заказать кофе или хот-доги сейчас не получится.

Кафе-кофейни

Некоторые из стационарных кофеен, расположенных в зданиях, сегодня продолжают обслуживать клиентов. Правда, не пуская их внутрь. Например, в центре города можно встретить заведения, где можно заказать напиток через открытую дверь при условии, что оплата будет произведена картой.

Стоимость классического американо с молоком на вынос в указанных местах варьируется от 14 до 55 гривен. Оплату принимают преимущественно картой, при оплате наличными в обслуживании могут и отказать.