Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

“По инфомрации Укргидрометцентра, 16 апреля после обеда в Киеве наблюдается пылевая буря. Ожидаются порывы ветра 17-22 м/c. Ураганный ветер несет над городом тучу пыли. Видимость очень низкая”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что климатическое явление было вызвано изменениями климата: отсутствием осадков и бесснежной зимой.

Жителям Киева советуют закрыть все окна домов, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть.

Тем, кто оказался на улице, рекомендуется находиться подальше от деревьев, линий электропередач и рекламных щитов, не парковать возле них свои автомобили.