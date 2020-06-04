Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
Ранее сообщалось, что выпускники 11 классов киевских школ не будут проходить государственную итоговую аттестацию для получения полного общего среднего образования.
Министерство отмечает, что приказ Департамента образования и науки КГГА об отмене государственной итоговой аттестации для выпускников в форме ВНО – недействительный и не подлежит исполнению.
В частности, приказ должны были зарегистрировать в территориальном органе Минюста, а выполнить его можно только после официального опубликования.
Кроме того, согласно Конституции, органы власти и должностные лица должны действовать на основании законодательства. На сегодня оно не наделяет МОН или местные органы исполнительной власти полномочиями освобождать учеников от итоговой аттестации в форме ВНО.
Также подчеркивается, что выпускники получают аттестаты о среднем образовании на основании результатов годового оценивания и государственной итоговой аттестации.
- Ранее Министерство образования и науки Украины приняло решение об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4-х и 9-х классов в связи с введением карантина в стране.
- В Министерстве образования и науки Украины опубликовали даты проведения основной сессии внешнего независимого оценивания в 2020 году. ВНО стартует с 25 июня.
- Абитуриенты из оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут поступать без внешнего независимого оценивания в любое учебное заведение, где будут работать образовательные центры “Крым-Украина” и “Донбасс-Украина” до 23 октября включительно.