По состоянию на утро 18 апреля Киев снова занял первое место в антирейтинге крупных городов с наиболее загрязненным воздухом.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга компании IQ Air.

Согласно обнародованной информации, сейчас в Киеве зафиксировано самый грязный в мире воздух . Украинская столица в рейтингу обошла китайский Шеньян (146), Чиангмай (142) и Джакарту (140).

Индекс качества воздуха в столице составляет 361 AQI (опасный).

Уточняется, что рейтинг загрязненности воздуха был составлен компанией IQ Air Киев. В компании ведут постоянный мониторинг качества воздуха.