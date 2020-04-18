Об этом свидетельствуют данные рейтинга компании IQ Air.
Согласно обнародованной информации, сейчас в Киеве зафиксировано самый грязный в мире воздух . Украинская столица в рейтингу обошла китайский Шеньян (146), Чиангмай (142) и Джакарту (140).
Индекс качества воздуха в столице составляет 361 AQI (опасный).
Уточняется, что рейтинг загрязненности воздуха был составлен компанией IQ Air Киев. В компании ведут постоянный мониторинг качества воздуха.
- Названа причина, почему в Киеве снова самый грязный воздух в мире.