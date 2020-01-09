Столица Украины заняла второе место в списке городов мира, которые необходимо посетить в новом десятилетии.

Об этом сообщает портал Big Seven Travel.

1. Гваделупа, Карибский бассейн

Гваделупа является жемчужиной Карибов. Она более красива, чем многие из близлежащих островов. Островное государство состоит из двух больших островов и трех меньших, но все абсолютно красивые.

Гваделупа не так популярна среди туристов, поэтому все еще имеет деревенскую атмосферу и не такая дорогая, как соседний Сен-Барт – беспроигрышный вариант.

Гваделупа славится белоснежными пляжами, вулканическими пиками и национальными парками, а также впечатляющими местами для дайвинга.

2. Киев, Украина

Эта удивительно разнообразная, культурно богатая и захватывающая страна. В городе также есть исторические соборы и памятники, которые отдают дань уважения прошлому нации.

Можно поехать на экскурсию в Чернобыльскую зону, чтобы узнать о техногенной катастрофе, ее разрушительных последствиях для общества сегодня и увидеть коммунистическую жизнь 1980-х годов в Украине.

3. Бостон, штат Массачусетс, США

Бостон, возможно, не входит в число крупнейших городов Америки, но, безусловно, это один из самых оживленных городов с музеями мирового класса, веселыми барами и историческими достопримечательностями, которые можно увидеть на каждой улице.

Исторические мощеные улочки (включая одну из самых красивых улиц в США), экзотические сады и модные бары. В следующем десятилетии этот культовый город станет еще более обязательным для посещения.

4. Сан-Хосе, Коста-Рика

Экотуризм станет одной из самых больших тенденций в сфере путешествий в ближайшее десятилетие. Поскольку Коста-Рика – страна, несомненно, больше всего ассоциирующаяся с экотуризмом, это идеальное место для эко-путешественников, которые могут насладиться охраняемой природной красотой страны.

5. Новый Орлеан, Луизиана, США



Оживленный американский город, известный своей уличной музыкой, праздничной атмосферой и смешениями французской, африканской и американской культур, стоит поездки.

Новый Орлеан – это город, полный приключений на каждом шагу, и он должен быть в списке обязательных для посещения. Чего только стоит карнавал Марди Гра.

Стоит отметить, что всего в списке 50 городов и замыкает его Бриджтаун, Барбадос.