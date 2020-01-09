Об этом сообщает портал Big Seven Travel.
1. Гваделупа, Карибский бассейн
Гваделупа является жемчужиной Карибов. Она более красива, чем многие из близлежащих островов. Островное государство состоит из двух больших островов и трех меньших, но все абсолютно красивые.
Гваделупа не так популярна среди туристов, поэтому все еще имеет деревенскую атмосферу и не такая дорогая, как соседний Сен-Барт – беспроигрышный вариант.
Гваделупа славится белоснежными пляжами, вулканическими пиками и национальными парками, а также впечатляющими местами для дайвинга.
2. Киев, Украина
Эта удивительно разнообразная, культурно богатая и захватывающая страна. В городе также есть исторические соборы и памятники, которые отдают дань уважения прошлому нации.
Можно поехать на экскурсию в Чернобыльскую зону, чтобы узнать о техногенной катастрофе, ее разрушительных последствиях для общества сегодня и увидеть коммунистическую жизнь 1980-х годов в Украине.
3. Бостон, штат Массачусетс, США
Бостон, возможно, не входит в число крупнейших городов Америки, но, безусловно, это один из самых оживленных городов с музеями мирового класса, веселыми барами и историческими достопримечательностями, которые можно увидеть на каждой улице.
Исторические мощеные улочки (включая одну из самых красивых улиц в США), экзотические сады и модные бары. В следующем десятилетии этот культовый город станет еще более обязательным для посещения.
4. Сан-Хосе, Коста-Рика
Экотуризм станет одной из самых больших тенденций в сфере путешествий в ближайшее десятилетие. Поскольку Коста-Рика – страна, несомненно, больше всего ассоциирующаяся с экотуризмом, это идеальное место для эко-путешественников, которые могут насладиться охраняемой природной красотой страны.
5. Новый Орлеан, Луизиана, США
Оживленный американский город, известный своей уличной музыкой, праздничной атмосферой и смешениями французской, африканской и американской культур, стоит поездки.
Новый Орлеан – это город, полный приключений на каждом шагу, и он должен быть в списке обязательных для посещения. Чего только стоит карнавал Марди Гра.
Стоит отметить, что всего в списке 50 городов и замыкает его Бриджтаун, Барбадос.
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