Об этом сообщает портал Big Seven Travel.

1. Гваделупа, Карибский бассейн

Гваделупа является жемчужиной Карибов. Она более красива, чем многие из близлежащих островов. Островное государство состоит из двух больших островов и трех меньших, но все абсолютно красивые.

Гваделупа не так популярна среди туристов, поэтому все еще имеет деревенскую атмосферу и не такая дорогая, как соседний Сен-Барт – беспроигрышный вариант.

Гваделупа славится белоснежными пляжами, вулканическими пиками и национальными парками, а также впечатляющими местами для дайвинга.

2. Киев, Украина

Эта удивительно разнообразная, культурно богатая и захватывающая страна. В городе также есть исторические соборы и памятники, которые отдают дань уважения прошлому нации.

Можно поехать на экскурсию в Чернобыльскую зону, чтобы узнать о техногенной катастрофе, ее разрушительных последствиях для общества сегодня и увидеть коммунистическую жизнь 1980-х годов в Украине.

3. Бостон, штат Массачусетс, США

Бостон, возможно, не входит в число крупнейших городов Америки, но, безусловно, это один из самых оживленных городов с музеями мирового класса, веселыми барами и историческими достопримечательностями, которые можно увидеть на каждой улице.

Исторические мощеные улочки (включая одну из самых красивых улиц в США), экзотические сады и модные бары. В следующем десятилетии этот культовый город станет еще более обязательным для посещения.

4. Сан-Хосе, Коста-Рика

Экотуризм станет одной из самых больших тенденций в сфере путешествий в ближайшее десятилетие. Поскольку Коста-Рика – страна, несомненно, больше всего ассоциирующаяся с экотуризмом, это идеальное место для эко-путешественников, которые могут насладиться охраняемой природной красотой страны.

5. Новый Орлеан, Луизиана, США


Оживленный американский город, известный своей уличной музыкой, праздничной атмосферой и смешениями французской, африканской и американской культур, стоит поездки.

Новый Орлеан – это город, полный приключений на каждом шагу, и он должен быть в списке обязательных для посещения. Чего только стоит карнавал Марди Гра.

Стоит отметить, что всего в списке 50 городов и замыкает его Бриджтаун, Барбадос.