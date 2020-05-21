Несмотря на теплую и бесснежную зиму "Киевавтодор" в течение зимнего сезона 2019-2020 потратил больше денег на уборку снега, чем за сезон 2018-2019.

Об этом говорится в ответе на запрос юриста Ростислава Кравца. Документ он опубликовал на своей странице в Facebook.

“Друзья, немного разрядить обстановку. Вы знаете, что в этом году “Киевавтодор” потратил на вывоз и уборка снега больше чем в прошлом. Я уже неоднократно говорил, что граждане с властью живут в параллельных мирах. У них снег был”, – написал юрист.

В документе указано, что не все выделенные на уборку снега средства были потрачены – в общем потратили более 395 тысяч с 479 выделенных. Но сумма все равно оказалась больше, чем в прошлом году (более 328 тыс.).

В то же время, как сообщалось ранее, по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в этом году впервые за 140 лет наблюдений за погодой в Киеве не было метеорологической зимы, а также температуры воздуха ниже -10 ° C. В течение зимы выпало всего 70% от нормы осадков, а устойчивого снежного покрова в Киеве не было вообще. За все три месяца зимы средняя температура воздуха в столице была положительной, а в целом за всю зиму составила 2 градуса.