Об этом говорится в опросе социологической группы “Рейтинг”.

Так, согласно опросу 43 % довольны деятельностью Зеленского, а 44 % – не довольны. Деятельностью Премьер-министра Депниса Шмыгаля доволен 21 % опрошенных, не удовлетворены его работой – 37 % респондентов. При этом 43 % пока не смогли дать оценок его работы.

Реакцию президента Владимира Зеленского на угрозу распространения коронавируса в Украине 47 % опрошенных считают эффективной, а вот 35 % – дают противоположные оценки.

Деятельностью Верховной Рады довольны 18 % опрошенных, недовольны – 63 %, затруднились оценить – 19 %.

Деятельностью мэра Киева Кличко довольны 54 %, недовольны – 32 % опрошенных.

Аудитория опроса: жители Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%. Сроки проведения: 4-7 апреля 2020 года.