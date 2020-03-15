Киевляне начали сбор средств для покупки аппарата для СИПАП-терапии, которая необходима для лечения больных коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил в Facebook инициатор сбора, IT-эксперт и основатель ОО “Электронная демократия” Владимир Фльонц.

Сегодня, 15 марта, Фльонц празднует свой день рождения. В качестве подарка он попросил друзей и всех неравнодушных поучаствовать в сборе средств для закупки оборудования, которое необходимо для лечения пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19.

“Кстати, друзья, лучшим подарком для меня будет собрать денег на аппарат для СИПАП-терапии — это такой режим искусственной вентиляции легких, наиболее известный благодаря лечению синдрома сонного апноэ. В связи с COVID-19 такой аппарат может спасти десятки жизней. Надо собрать 40-45 тыс. гривен”, — написал он.

Фльонц отметил, что на данный момент в официальной продаже таких аппаратом не осталось, потому вероятно, что покупать придется у перекупщиков, из-за чего сложно назвать точную цену.

“Если соберем хотя бы две трети — остаток я докину, если меньше — все деньги пойдут на закуп пульсоксиметров, которые благодаря измерению уровня кислорода в крови позволяют раньше диагностировать пневмонию. Это опять же, в сложившейся ситуации, может спасти десятки жизней”, — написал он.

Кроме того, всем, кто перечислит более 1 тысячи гривен, Фльонц обещал организовать прогулку на яхте.

“Поэтому предлагаю акцию: кто перечислит больше 1000 гривен на одной квитанции – летом (после карантина) буду в выходные катать на яхте по Днепру. Недаром у меня шкиперская лицензия. Капитан я или кто”, — добавил он.

Сбор средств осуществляется через благотворительный фонд “Свої”.

“Собираем через благотворительный фонд “СВОЇ” — доверяю им, как себе. В платеже делайте пометку СИПАП или “подарок Вове”, — отметил Фльонц.

Реквизиты фонда:

Пополнение через сайт: http://svoyi.com.ua/uk/

Счет UA223206490000026007052620401

Получатель БО “БФ “СВОЇ”

Код ЕДРПОУ: 39293651

Карта фонда: 5169 3305 1748 5634 (получатель Кошкина Ирина)

PayPal: [email protected]