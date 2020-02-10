Об этом сообщается на сайте премии.

Документальный фильм рассказывает об афганских девочках из Кабула, которые учатся читать, писать и кататься на скейтборде. Стоит отметить, что в Афганистане не разрешается девочкам и женщинам заниматься спортом.

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Elena Andreicheva

Фото: Elena Andreicheva

Фото: _andreicheva/Instagram

Этот же фильм ранее получил награду BAFTA, как лучший короткометражный фильм.

На личном сайте Елена Андрейчева пишет, что она родилась в Киеве, живет в Лондоне. С 2006 года работает в сфере документального кино и телевидения.

“Самым важным аспектом моей работы и моей мотивации является искреннее желание выяснить, каково это жить жизнью людей, которые являются героями моих фильмов”, – отмечает Андрейчева.

Стоит отметить, что это первый “Оскар” Елены.