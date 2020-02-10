Об этом сообщается на сайте премии.
Документальный фильм рассказывает об афганских девочках из Кабула, которые учатся читать, писать и кататься на скейтборде. Стоит отметить, что в Афганистане не разрешается девочкам и женщинам заниматься спортом.
Этот же фильм ранее получил награду BAFTA, как лучший короткометражный фильм.
На личном сайте Елена Андрейчева пишет, что она родилась в Киеве, живет в Лондоне. С 2006 года работает в сфере документального кино и телевидения.
“Самым важным аспектом моей работы и моей мотивации является искреннее желание выяснить, каково это жить жизнью людей, которые являются героями моих фильмов”, – отмечает Андрейчева.
Стоит отметить, что это первый “Оскар” Елены.
- Хоакин Феникс получил “Оскар” в номинации “Лучшая мужская роль”. Он сыграл главного героя в фильме “Джокер”.
- Рене Зеллвегер получила “Оскар” в номинации “Лучшая женская роль” за игру в фильме “Джуди”.
- Южнокорейский фильм “Паразиты” получил четыре “Оскара”. Это первый неанглоязычный фильм, получивший главную статуэтку за “Лучший фильм”.
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