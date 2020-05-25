Об этом сообщает пресс-служба Украинской православной церкви Московского патриархата.
“С 25 мая 2020 года сняты ограничения по посещению территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры”, – сказано в сообщении.
При этом отмечается, что монастырь будет работать в соответствии с нормами, определенными Кабинетом министров. Речь идет о соблюдении социальной дистанции между прихожанами во время проведения богослужений (не больше одного человека на каждые 10 метров квадратных).
- 13 апреля стало известно, что в Киево-Печерской лавре подтверждено уже более 90 случаев коронавируса. Монастырь закрыли на карантин.
- Информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской Лавре появилась вечером 5 апреля. На следующий день было официально сообщено о четырех заболевших. 9 апреля стало известно, что в Лавре коронавирус подтвердили еще у 26 человек.
- Ранее в Сети сообщалось, что у призывавшего не ограничивать церковные службы из-за коронавируса настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита РПЦ в Украине Павла выявили COVID-19.