В Киеве после карантина открыли для посещения Киево-Печерскую лавру.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской православной церкви Московского патриархата.

“С 25 мая 2020 года сняты ограничения по посещению территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры”, – сказано в сообщении.

При этом отмечается, что монастырь будет работать в соответствии с нормами, определенными Кабинетом министров. Речь идет о соблюдении социальной дистанции между прихожанами во время проведения богослужений (не больше одного человека на каждые 10 метров квадратных).