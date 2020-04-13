В Киево-Печерской лавре подтверждено уже более 90 случаев короонавируса. Монастырь закрывают на карантин.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба городского головы Киева Виталия Кличко.

“Киево-Печерская Лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин! Я обращаюсь к правоохранительным органам проконтролировать соблюдение этого решения”, – сказано в сообщении от имени Кличко.

Уточняется, что из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за прошлые сутки в столице, 63 случая зарегистрированы именно в Киево-Печерской лавре.

“Всего в Лавре уже больше 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что городские власти отправят в лавру бригаду медиков для дальнейшего тестирования на коронавирус.