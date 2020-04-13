Об этом в Telegram сообщает пресс-служба городского головы Киева Виталия Кличко.
“Киево-Печерская Лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин! Я обращаюсь к правоохранительным органам проконтролировать соблюдение этого решения”, – сказано в сообщении от имени Кличко.
Уточняется, что из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за прошлые сутки в столице, 63 случая зарегистрированы именно в Киево-Печерской лавре.
“Всего в Лавре уже больше 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом”, – говорится в сообщении.
Также отмечается, что городские власти отправят в лавру бригаду медиков для дальнейшего тестирования на коронавирус.
- Ранее Виктор Ляшко сообщал, что в ближайшее время Украину ожидает пиковый рост заболеваемости коронавирусом COVID-19. По его словам, если бы наша страна не приняла более жесткие карантинные меры, пик заболевания в Украине пришелся бы на 14-15 апреля.
- По состоянию на 12 апреля в Украине зафиксировано 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 266 новых случаев.