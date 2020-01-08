Сервис доступен на официальном сайте.

С помощью данного сервиса можно отслеживать маршруты автобусов, троллейбусов, трамваев, маршруток, метро и городской электрички в Киеве.

Как сообщает ресурс AIN, для использования сервиса следует открыть панель инструментов карты, кликнув по стрелочке слева.

Фото: AIN

Сервис поможет просмотреть остановки по маршруту.

Фото: AIN

Отмечается, что на карте можно проверить, сколько конкретно единиц транспорта находятся на определенном маршруте и насколько они далеко в данный момент.

Также можно увидеть, когда конкретный трамвай, троллейбус или автобус прибудет на определенную остановку.

Фото: AIN

Фото: AIN

  • Ранее в КГГА объявили, что 31 октября город официально перейдет на электронный билет. Оплатить проезд можно будет разовыми билетами с QR-кодами и Kyiv Smart Card.