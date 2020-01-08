"Киевпастранс" запустил интерактивную онлайн-карту, на которой можно посмотреть движение транспорта в столице.

Сервис доступен на официальном сайте.

С помощью данного сервиса можно отслеживать маршруты автобусов, троллейбусов, трамваев, маршруток, метро и городской электрички в Киеве.

Как сообщает ресурс AIN, для использования сервиса следует открыть панель инструментов карты, кликнув по стрелочке слева.

Сервис поможет просмотреть остановки по маршруту.

Отмечается, что на карте можно проверить, сколько конкретно единиц транспорта находятся на определенном маршруте и насколько они далеко в данный момент.

Также можно увидеть, когда конкретный трамвай, троллейбус или автобус прибудет на определенную остановку.