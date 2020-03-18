Об этом сообщается на официальной странице в Facebook.

В сообщении сказано, что личный прием граждан руководством органа временно приостанавливается.

Также ограничивается доступ в административные здания Киевской таможни Гостаможслужбы. Это здания в городе Киев, в Житомире, в Черкассах и в аэропорту “Борисполь”.

Для официальной переписки можно использовать электронную почту [email protected], при оформлении писем придерживаясь тех же требований, что и при обычной переписке.