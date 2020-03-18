Об этом сообщается на официальной странице в Facebook.
В сообщении сказано, что личный прием граждан руководством органа временно приостанавливается.
Также ограничивается доступ в административные здания Киевской таможни Гостаможслужбы. Это здания в городе Киев, в Житомире, в Черкассах и в аэропорту “Борисполь”.
Для официальной переписки можно использовать электронную почту [email protected], при оформлении писем придерживаясь тех же требований, что и при обычной переписке.
- 11 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проинформировал, что правительство намерено закрыть 170 из 219 пунктов пропуска на границах.
- 13 марта правительство заявило о намерении закрыть часть пунктов пропуска из-за коронавируса, но те, через которые проходит наибольшее количество товаров, продолжат работу.