Ряд киевских аптек обязали снизить торговую наценку на медицинские маски до 1 грн.

Об этом в Facebook сообщил Алексей Хмельницкий, глава Киевского территориального управления Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Так, с 21 апреля крупнейшие сети киевских аптек обязались снизить торговую наценку на медицинские маски до 1 грн.

Сегодня управление получило соответствующие письма и заверения от таких компаний:

“Альго-Фарм”

Аптека низких цен К” (Аптека АНЦ Аптека Копейка)

“Аптека НЦ”

“Аптекарь”

“Виталюкс”

“Сириус-95” (“Желаем здоровья”)

“Столичный медицинский альянс” (“Страна здоровья”)

“Фармация”

Более того, сеть “Альго-Фарм” вообще убрала свою торговую наценку на медицинские маски на время карантина. Коммунальное предприятие “Фармация” (154 аптеки в столице) снизила свою надбавку до 4 % (56 копеек).

Представители аптечных сетей отметили, что были “заложниками” роста закупочной цены. То есть цену завышают производители и перекупщики. Поэтому сегодня маски в аптеках стоят от 12 грн за штуку.