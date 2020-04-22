Об этом в Facebook сообщил Алексей Хмельницкий, глава Киевского территориального управления Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).
Так, с 21 апреля крупнейшие сети киевских аптек обязались снизить торговую наценку на медицинские маски до 1 грн.
Сегодня управление получило соответствующие письма и заверения от таких компаний:
- “Альго-Фарм”
- Аптека низких цен К” (Аптека АНЦ Аптека Копейка)
- “Аптека НЦ”
- “Аптекарь”
- “Виталюкс”
- “Сириус-95” (“Желаем здоровья”)
- “Столичный медицинский альянс” (“Страна здоровья”)
- “Фармация”
Более того, сеть “Альго-Фарм” вообще убрала свою торговую наценку на медицинские маски на время карантина. Коммунальное предприятие “Фармация” (154 аптеки в столице) снизила свою надбавку до 4 % (56 копеек).
Представители аптечных сетей отметили, что были “заложниками” роста закупочной цены. То есть цену завышают производители и перекупщики. Поэтому сегодня маски в аптеках стоят от 12 грн за штуку.
- Ранее сообщалось, что в Украину из Китая доставлено оборудование для производства медицинских масок, которое позволит изготавливать средства защиты быстрее.