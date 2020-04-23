Об этом в Facebook написал советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко.

По его словам, церемонии захоронений должны проходить с соблюдением карантинных ограничений.

Перечень городских кладбищ, доступ к которым ограничивается (кроме проведения захоронений):

  • Городское (ул. Стеценко, 18)
  • Куреневское (ул. Валькивська, 4)
  • Военное (ул. Дорогожицкая, 7)
  • Старообрядное (ул. Лукьяновская, 48)
  • Байковое (ул. Байкова, 6)
  • Пироговское (ул. Лауреатская, 26)
  • Корчеватское (ул. Ягодная, 24)
  • Мышеловское (ул. Ягодная)
  • Чапаевске (ул. Февральская, 1-А)
  • Лесное (ул. Мелиоративная, 3)
  • Быковнянское (с. Быковня, ул. Бобринецкая)
  • Троещинское (с. Троещина)
  • Вигуровское (с. Выгуровщина)
  • Святошинское (ул. Большая Кольцевая)
  • Братское (ул. Григоровича-Барского)
  • Михайловское (ул. Мира, 36)
  • Беличанское (ул. Академика Булаховского, 5)
  • Пуща-Водицкое (ул. Крестьянская)
  • Дарницкое (Харьковское шоссе, 4)
  • Позняковское (ул. Тепловозна, 2)
  • Бортничанское (ул. Промышленная)
  • Соломенское (ул. Соломенская, 119)
  • Совское (ул. Колосковая, 6)
  • Жулянское (пр. Воздухофлотский)
  • Шулявское (ул. Западная, 9)
  • Зверинецкое (ул. Верхняя, 21)
  • Южное (с. Вита-Почтовая)
  • Северное (с. Литки)

Напоминаем, что столичная власть договорились с представителями конфессий перенести поминальные дни на 6 июня. Все кладбища закрыты – возле них уже дежурит полиция.

  • Ранее сообщалось, что Православная церковь Украины перенесла поминальные дни на 6 июня.