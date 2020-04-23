Об этом в Facebook написал советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко.
По его словам, церемонии захоронений должны проходить с соблюдением карантинных ограничений.
Перечень городских кладбищ, доступ к которым ограничивается (кроме проведения захоронений):
- Городское (ул. Стеценко, 18)
- Куреневское (ул. Валькивська, 4)
- Военное (ул. Дорогожицкая, 7)
- Старообрядное (ул. Лукьяновская, 48)
- Байковое (ул. Байкова, 6)
- Пироговское (ул. Лауреатская, 26)
- Корчеватское (ул. Ягодная, 24)
- Мышеловское (ул. Ягодная)
- Чапаевске (ул. Февральская, 1-А)
- Лесное (ул. Мелиоративная, 3)
- Быковнянское (с. Быковня, ул. Бобринецкая)
- Троещинское (с. Троещина)
- Вигуровское (с. Выгуровщина)
- Святошинское (ул. Большая Кольцевая)
- Братское (ул. Григоровича-Барского)
- Михайловское (ул. Мира, 36)
- Беличанское (ул. Академика Булаховского, 5)
- Пуща-Водицкое (ул. Крестьянская)
- Дарницкое (Харьковское шоссе, 4)
- Позняковское (ул. Тепловозна, 2)
- Бортничанское (ул. Промышленная)
- Соломенское (ул. Соломенская, 119)
- Совское (ул. Колосковая, 6)
- Жулянское (пр. Воздухофлотский)
- Шулявское (ул. Западная, 9)
- Зверинецкое (ул. Верхняя, 21)
- Южное (с. Вита-Почтовая)
- Северное (с. Литки)
Напоминаем, что столичная власть договорились с представителями конфессий перенести поминальные дни на 6 июня. Все кладбища закрыты – возле них уже дежурит полиция.
- Ранее сообщалось, что Православная церковь Украины перенесла поминальные дни на 6 июня.