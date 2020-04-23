Опубликован список киевских кладбищ, к которым ограничен доступ, кроме проведения обрядов захоронения.

Об этом в Facebook написал советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко.

По его словам, церемонии захоронений должны проходить с соблюдением карантинных ограничений.

Перечень городских кладбищ, доступ к которым ограничивается (кроме проведения захоронений):

Городское (ул. Стеценко, 18)

Куреневское (ул. Валькивська, 4)

Военное (ул. Дорогожицкая, 7)

Старообрядное (ул. Лукьяновская, 48)

Байковое (ул. Байкова, 6)

Пироговское (ул. Лауреатская, 26)

Корчеватское (ул. Ягодная, 24)

Мышеловское (ул. Ягодная)

Чапаевске (ул. Февральская, 1-А)

Лесное (ул. Мелиоративная, 3)

Быковнянское (с. Быковня, ул. Бобринецкая)

Троещинское (с. Троещина)

Вигуровское (с. Выгуровщина)

Святошинское (ул. Большая Кольцевая)

Братское (ул. Григоровича-Барского)

Михайловское (ул. Мира, 36)

Беличанское (ул. Академика Булаховского, 5)

Пуща-Водицкое (ул. Крестьянская)

Дарницкое (Харьковское шоссе, 4)

Позняковское (ул. Тепловозна, 2)

Бортничанское (ул. Промышленная)

Соломенское (ул. Соломенская, 119)

Совское (ул. Колосковая, 6)

Жулянское (пр. Воздухофлотский)

Шулявское (ул. Западная, 9)

Зверинецкое (ул. Верхняя, 21)

Южное (с. Вита-Почтовая)

Северное (с. Литки)

Напоминаем, что столичная власть договорились с представителями конфессий перенести поминальные дни на 6 июня. Все кладбища закрыты – возле них уже дежурит полиция.