Несколько выпускников киевской школы № 90 после сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО) по истории записали и выложили в Сети оскорбительное видео в адрес крымских татар.

Ролик школьники удалили, однако его можно найти в Сети.

Инцидент произошел 9 июля. На видеозаписи школьники позволили себе оскорбительные высказывания в адрес крымских татар. Они, в частности, заявляли о своей ненависти к ВНО, Украинскому центру оценивания качества образования и крымским татарам. Кроме того, один из школьников заявил, что “Крым — это Россия”.

Ну що сказати з цього приводу? «Дякую», за таке відношення автору цього відео і тих хто в ньому висловився. Тупа молодь,… Опубліковано Girey Batalov Четвер, 9 липня 2020 р.

Руководство Киевской школы № 90 уже опубликовало в Facebook официальные извинения за своих воспитанников.

“Просим прощения у всего крымскотатарского народа, коренного народа Украины, за оскорбление чести и достоинства, что содержится в опубликованном видео нашей выпускницы. В полной мере разделяем возмущение проявлением дискриминации по национальному признаку, понимаем недопустимость таких позорных высказываний в чью-либо сторону”, — говорится в заявлении школы.

Там заверили, что сделают все возможное, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.

Как сообщил на своей странице в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, трое школьников, которые снялись в видео, также принесли извинения за содеянное. Он уточнил, что в Меджлисе считают инцидент исчерпанным.

“Трое из участников скандального видео, которые позволили высказать в адрес крымскотатарского народа оскорбительные выражения, также разместили свои персональные публичные извинения за содеянное ими. В связи с вышеизложенным в Меджлисе крымскотатарского народа призывают всех сограждан, которые почувствовали себя оскорбленными в результате допущенных в адрес крымскотатарского народа грязных высказываний, удовлетвориться официальными извинениями руководства Киевской городской школы № 90 и извинениями выпускников, соответственно, и считать инцидент таким, что исчерпал себя”, – подчеркнул Чубаров.

Кроме того, он пригласил указанных выпускников в офис Меджлиса, где каждому из них лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сможет лично вручить книги по истории Крыма и крымских татар.

Отреагировали на инцидент и в Украинском центре оценивания качества образования, осудив агрессивные высказывания в адрес крымскотатарского народа со стороны выпускников.

В центре уточнили, что таким образом школьники выражали недовольство по поводу содержания ВНО по истории – а именно задания № 25, “целью которого является проверка знаний о событиях и персоналиях, связанных с крымскотатарским народом”.

В заявлении указано, что требованиями Программы внешнего независимого оценивания по истории Украины предусмотрено знание учащимися исторических персоналий крымскотатарского народа и событий из его истории.

“Особенно досадным является то, что участники ВНО, присутствующие на видео, в кощунственной форме высказываются в адрес крымскотатарского народа и позволяют себе эмоциональные восклицания, что отрицают территориальную целостность Украины. Учебное заведение, выпускники которого сняли видео, а также некоторые из лиц, зафиксированные на видео, принесли письменные извинения за сложившуюся ситуацию, однако в социальных сетях звучат недопустимые в современном мире агрессивные выкрики, направленные на разжигание национальной, расовой и религиозной вражды”, – говорится в комментарии центра.

В связи с этим Украинский центр призывает участников ВНО внимательно знакомиться с программами и тщательно готовиться к работе с тестом.